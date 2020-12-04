«Взгляд львицы»: Светлана Лобода восхитила поклонников дерзким образом
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость позирует лежа, в лакированный штанах, водолазке на одно плечо и ботинках на каблуке. Образ звезда дополнила небрежным пучком на голове и сдержанным макияжем.
Артистка часто радует своих фанатов откровенными фото, где демонстрирует стройную фигуру. Однако моментами из личной жизни Светлана делится не так охотно, скрывая лицо младшей дочери и ее отца.
Поклонники с большим удовольствием наблюдают за любимой исполнительницей, активно комментируя ее снимки:
«Хоть бы дети не увидели эти фото».
«Взгляд львицы. Даже и не знаю, бояться или восхищаться».
«Красивая женщина и талантливая артистка».
«Господи, какая богиня».
«Шикарная!»
«Как всегда радость для глаз. Каждый раз рада твои фото видеть».
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