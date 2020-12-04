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«Взгляд львицы»: Светлана Лобода восхитила поклонников дерзким образом

Комментариев: 6
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Светлана Лобода восхитила поклонников дерзким образом
Светлана Лобода восхитила поклонников дерзким образом
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость позирует лежа, в лакированный штанах, водолазке на одно плечо и ботинках на каблуке. Образ звезда дополнила небрежным пучком на голове и сдержанным макияжем.

Артистка часто радует своих фанатов откровенными фото, где демонстрирует стройную фигуру. Однако моментами из личной жизни Светлана делится не так охотно, скрывая лицо младшей дочери и ее отца.

Поклонники с большим удовольствием наблюдают за любимой исполнительницей, активно комментируя ее снимки:

«Хоть бы дети не увидели эти фото».

«Взгляд львицы. Даже и не знаю, бояться или восхищаться».

«Красивая женщина и талантливая артистка».

«Господи, какая богиня».

«Шикарная!»

«Как всегда радость для глаз. Каждый раз рада твои фото видеть».

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Теги: Светлана Лобода, Светлана Лобода 2020, Светлана Лобода певица, Светлана Лобода фото Светлана Лобода инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  04.12.2020, 14:10
Оценка:  0
гость
ЛАБУДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  04.12.2020, 14:10
Оценка:  +1
гость
Ошибочка, это взгляд ...ляди!
гость  (аноним)  04.12.2020, 13:26
Оценка:  +1
гость
Пиздa слонихи!
гость  (аноним)  04.12.2020, 13:08
Оценка:  +1
гость
Чому Ви пишете українська??? Пишіть кацапська
Petya    04.12.2020, 12:51
Оценка:  +16
Petya
Похожа на валютную...
Bootal    04.12.2020, 12:45
Оценка:  +15
Bootal
кошка драная
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