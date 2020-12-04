«Взгляд львицы»: Светлана Лобода восхитила поклонников дерзким образом

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Светлана Лобода восхитила поклонников дерзким образом instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость позирует лежа, в лакированный штанах, водолазке на одно плечо и ботинках на каблуке. Образ звезда дополнила небрежным пучком на голове и сдержанным макияжем.

Артистка часто радует своих фанатов откровенными фото, где демонстрирует стройную фигуру. Однако моментами из личной жизни Светлана делится не так охотно, скрывая лицо младшей дочери и ее отца.

Поклонники с большим удовольствием наблюдают за любимой исполнительницей, активно комментируя ее снимки:

«Хоть бы дети не увидели эти фото». «Взгляд львицы. Даже и не знаю, бояться или восхищаться». «Красивая женщина и талантливая артистка». «Господи, какая богиня». «Шикарная!» «Как всегда радость для глаз. Каждый раз рада твои фото видеть».

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