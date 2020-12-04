«Тоже хочу молодого мужа»: Анна Седокова поделилась фото со своим возлюбленным
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость позирует в лифте со своим супругом Янисом Тиммой. Певица предстала в белом топе, джинсах и клетчатой рубашке, которая спала с плеча и оголила декольте, а Янис надел белые рваные джинсы, кофту и кепку. Пара выглядит очень гармонично и счастливо вместе.
Под публикацией Анна рассказала, что не живет установками и наслаждается каждым моментом:
«И я не хочу тратить даже 5 минут этой жизни делая вид, что не люблю. Не хочу обниматься с другими мужиками в клипах, потому что так вот надо. Я хочу обнимать своего мужчину. Быть с ним. Делиться радостью и надеждой с теми, кому она так нужна».
Поклонники разделили мнение Седоковой, и рассыпались в комплиментах:
«В точку! Я точно так же считаю!»
«Аня молодец! Тоже хочу молодого мужа себе».
«Какая вы классная».
«Спасибо за совет и вы чертовски правы».
«Сладкая парочка».
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