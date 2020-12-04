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«Тоже хочу молодого мужа»: Анна Седокова поделилась фото со своим возлюбленным

Комментариев: 3
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками фото со своим молодым мужем.

Анна Седокова поделилась фото со своим возлюбленным
Анна Седокова поделилась фото со своим возлюбленным
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость позирует в лифте со своим супругом Янисом Тиммой. Певица предстала в белом топе, джинсах и клетчатой рубашке, которая спала с плеча и оголила декольте, а Янис надел белые рваные джинсы, кофту и кепку. Пара выглядит очень гармонично и счастливо вместе.

Под публикацией Анна рассказала, что не живет установками и наслаждается каждым моментом:

«И я не хочу тратить даже 5 минут этой жизни делая вид, что не люблю. Не хочу обниматься с другими мужиками в клипах, потому что так вот надо. Я хочу обнимать своего мужчину. Быть с ним. Делиться радостью и надеждой с теми, кому она так нужна».

Поклонники разделили мнение Седоковой, и рассыпались в комплиментах:

«В точку! Я точно так же считаю!»

«Аня молодец! Тоже хочу молодого мужа себе».

«Какая вы классная».

«Спасибо за совет и вы чертовски правы».

«Сладкая парочка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.12.2020, 11:07
Оценка:  0
гость
Кому это интересно?
гость  (аноним)  04.12.2020, 09:55
Оценка:  0
гость
У молодых мало у кого есть деньги которые сучек интересуют. Или богач с нестоячим членом и пузом, или хорошая палка но без шуб, бриллиантов и лексусов, ещё хорошо если не альфонс )))
MNI1957    04.12.2020, 09:24
Оценка:  -3
MNI1957
в кино-шоу бизнесе слово бл-во давно подменили словом-любовь
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