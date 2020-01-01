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Бразильская Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась отличной растяжкой

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Бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио продемонстрировала гибкое тело.
Бразильская Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась отличной растяжкой
Бразильская Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась отличной растяжкой
instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская Супермодель и бывший “ангел“ бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поразила поклонников новой фотографией. Звезда обожает спортивные тренировки и не устает хвастаться подтянутой фигурой в соцсетях.

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На своей странице в Инстаграм 39-летняя красотка решила продемонстрировать гибкость своего тела. В аккаунте модели появился кадр, где она в купальнике показывала растяжку на фоне звездного неба. Алессандра стояла в воде на одной ноге.

“Луна в ее голове, а море в ее душе“, - подписала снимок Амбросио.

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Теги: Алессандра Амбросио
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Источник: ivonа bigmir)net

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