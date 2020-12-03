Колумбийская красотка Шакира поделилась соблазнительным фото.

Все еще в форме: 43-летняя Шакира засветила подтянутые ягодицы в боди instagram.com/shakira

Одна из самых популярных латиноамериканских исполнительниц, колумбийская певица Шакира порадовала своих подписчиков откровенной фотографией на своей странице в Инстаграм.

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Так, в аккаунте 43-летней красотки появился черно-белый снимок, где она засветила на камеру подтянутые ягодицы. На свежем кадре Шакира позировала в топе, поверх которого надела черное боди, и в колготках в сетку. В волосы звезда вплела ленту, сделав косичку.

“Мне говорят, что ты ищешь такую ​​девушку, как я ... 😉“, - подписала пикантное фото Шакира.

Шакира засветила подтянутые ягодицы в боди instagram.com/shakira

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