День рождения Милы Сивацкой: ТОП-5 лучших ролей украинской актрисы
В четверг, 3 декабря, одна из самых востребованных украинских актрис Мила Сивацкая отмечает день рождения. Девушке исполняется 22 года.
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Знаменитость родилась в 1998 году в Киеве. В детстве артистка, полное имя которой Людмила, занималась танцами и строила модельную карьеру. В 9 лет она получила титул “Мини-Мисс Вселенная“. А спустя три года Сивацкая стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам.
Кроме того, Мила участвовала в нацотборе Украины на “Детское Евровидение 2011“ в составе группы “Флешки“ и в украинском вокальном шоу “Голос. Дети“. Некоторое время была ведущей программы “Осторожно, дети“ на Первом канале.
Карьеру в кино Сивацкая начала в 10 лет. И, несмотря на то, что у звезды нет актерского образования, ей все же удалось добиться невероятного успеха в столь юном возрасте. Ivona предлагает вспомнить 5 самых ярких ролей именинницы.
“Последний богатырь“ - Василиса
“Гранд“ - Ксения Завгородняя
“Нити судьбы“ - Саша
“Козаки. Абсолютно брехлива історія“ - Марьяна
“Незабытая“ - Дана
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