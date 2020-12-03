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День рождения Милы Сивацкой: ТОП-5 лучших ролей украинской актрисы

Комментариев: 2
3 декабря Миле Сивацкой исполняется 22 года.
День рождения Милы Сивацкой: ТОП-5 лучших ролей украинской актрисы
День рождения Милы Сивацкой: ТОП-5 лучших ролей украинской актрисы
instagram.com/mila_sivatskaya

В четверг, 3 декабря, одна из самых востребованных украинских актрис Мила Сивацкая отмечает день рождения. Девушке исполняется 22 года.

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Знаменитость родилась в 1998 году в Киеве. В детстве артистка, полное имя которой Людмила, занималась танцами и строила модельную карьеру. В 9 лет она получила титул “Мини-Мисс Вселенная“. А спустя три года Сивацкая стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам. 

Кроме того, Мила участвовала в нацотборе Украины на “Детское Евровидение 2011“ в составе группы “Флешки“ и в украинском вокальном шоу “Голос. Дети“. Некоторое время была ведущей программы “Осторожно, дети“ на Первом канале.

Карьеру в кино Сивацкая начала в 10 лет. И, несмотря на то, что у звезды нет актерского образования, ей все же удалось добиться невероятного успеха в столь юном возрасте. Ivona предлагает вспомнить 5 самых ярких ролей именинницы.

“Последний богатырь“ - Василиса

“Гранд“ - Ксения Завгородняя

“Нити судьбы“ - Саша

“Козаки. Абсолютно брехлива історія“ - Марьяна

“Незабытая“ - Дана

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Теги: Мила Сивацкая
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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ЩираКума    03.12.2020, 11:04
Оценка:  -21
ЩираКума
Краще б написали хто з російського бомонду її трахав завдяки чому вона знімалася у відомих російських фільмах.
ParisMA  (аноним)  03.12.2020, 10:55
Оценка:  +1
ParisMA
**спортивных бальных танцах ** Автор! деточка! Склонение имён существительных! Творительный падеж - кем? чем? По спортивныМ бальныМ танцаМ
Ющенко п*и*д*а*р, изза тебя ЧМО тупое столько неграмотных детей!
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