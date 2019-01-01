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Красиво жить не запретишь: Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом

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Самая молодая миллиардерша 2019 года Кайли Дженнер продемонстрировала, какую роскошь может себе позволить.
Красиво жить не запретишь: Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом
instagram.com/kyliejenner

Американская модель, телезвезда, одна из самых богатых предпринимательниц Америки и обладательница титула самой молодой миллиардерши 2019 года Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала, какую роскошь может себе позволить.

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Так, на днях на странице 23-летней звезды в Инстаграм появилась подборка кадров, где она запечатлена в частном самолете. Салон авиалайнера сделан из белой кожи и деревянных панелей.

На свежих снимках Дженнер позировала в кожаных штанах черного цвета, черной кофточке, массивных ботинках и коричневой шубе. Рядом с креслом Кайли стояла дорогущая сумка Hermes Birkin.

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Теги: Кайли Дженнер
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Источник: ivonа bigmir)net

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