Красиво жить не запретишь: Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом
Американская модель, телезвезда, одна из самых богатых предпринимательниц Америки и обладательница титула самой молодой миллиардерши 2019 года Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала, какую роскошь может себе позволить.
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Так, на днях на странице 23-летней звезды в Инстаграм появилась подборка кадров, где она запечатлена в частном самолете. Салон авиалайнера сделан из белой кожи и деревянных панелей.
На свежих снимках Дженнер позировала в кожаных штанах черного цвета, черной кофточке, массивных ботинках и коричневой шубе. Рядом с креслом Кайли стояла дорогущая сумка Hermes Birkin.
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