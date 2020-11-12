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Бразильская Супермодель Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини

Комментариев: 1
Бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио продемонстрировала стройное тело в бикини.
Бразильская Супермодель Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
Бразильская Супермодель Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Известная бразильская Супермодель и бывший “ангел“ бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио взбудоражила Сеть новыми пикантными фотографиями.

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На своей странице в Инстаграм 39-летняя красотка запостила подборку кадров из пляжной фотосессии. На первых снимках Алессандра позировала в розовом бикини на фоне моря. На других фото модель предстала в том же наряде у скалы.

“На скалах, пожалуйста!!! 🐚🌞“, - подписала пляжные кадры Амбросио.

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Ранее сообщалось, что “Мисс Вселенная“ Оливия Калпо снялась топлес.

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Теги: Алессандра Амбросио
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Источник: Ivonа bigmir)net

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    Комментариев (1)
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    Осталось 600 символов
    гость  (аноним)  12.11.2020, 13:15
    Оценка:  +1
    гость
    Ну и где горячо то...???
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