Бразильская Супермодель Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини

Бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио продемонстрировала стройное тело в бикини.

Известная бразильская Супермодель и бывший “ангел“ бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио взбудоражила Сеть новыми пикантными фотографиями.

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На своей странице в Инстаграм 39-летняя красотка запостила подборку кадров из пляжной фотосессии. На первых снимках Алессандра позировала в розовом бикини на фоне моря. На других фото модель предстала в том же наряде у скалы.

“На скалах, пожалуйста!!! 🐚🌞“, - подписала пляжные кадры Амбросио.

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио показала горячие фото в бикини instagram.com/alessandraambrosio

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