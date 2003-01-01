Секрет красоты: ТОП-10 самых сексуальных ангелов “Victoria’s Secret”

Девушки, которые прочно заселили в фантазиях мужчин всей планеты и в истории фэшн-индустрии.

Когда летом 2019 года появились слухи о том, что в этом году традиционное шоу бельевого гиганта Victoria’s Secret отменяется, весь мир воспринял информацию как личную потерею очередного эстетического удовольствия. Накануне новогодних праздников именно это шоу красоты могло поднять настроение, привнести ноту восторга от волнующих сексуальных образов и роскошных “ангелочков”. Вот только эпоха Victoria’s Secret, похоже, подходит к концу, а забыть самых сексуальных и потрясающих моделей бренда мы никогда не сможем. Именно эти девушки в свое время подарили нам понятие об эталонной красоте. Они были идеальны, хоть и каждая со своими изюминками. Кто-то мог говорить, что Алессандра не слишком длинноногая, Беати простовата, а Адриана и вовсе стара, но отрицать их востребованности, популярности не был в состоянии ни один самый ожесточенный критик. Ivona представляет ТОП-10 самых сексуальных ангелов Victoria’s Secret, которые и стали основой сексуальной истории фэшн-индустрии.

Читай также: Мейк-ап разминка: Как превратить дневной макияж в вечерний за 5 минут

Адриана Лима

Уверены, вы помните, как трогательно попрощался в 2018 году бельевой бренд со своей любимой моделью - Адрианой Лимой. Девушка целых два десятилетия протрудилась на благо бельевой индустрии и получила свое заслуженное признание. Не плакать вовремя просмотра ролика про карьеру Лимы и ее триумфального одиночного шествия по подиуму было просто невозможно.

Адриана Лима pinterest

Каролина Куркова

Сложно поверить, что именно эта чешская супермодель является одной из самых сексуальных женщин мира. Кто-то может отметить, что Куркова больше похожа на милую породистую лошадку, но владельцы Victoria’s Secret настолько ценили манекенщицу, что дважды позволили представлять ей самое роскошное Fantasy Bra.

Каролина Куркова pinterest

Хайди Клум

Вы ведь не забыли про эту немецкую супермодель, которая считается одним из истинных “старожил” бренда? Конечно, переплюнуть популярность Лимы ей точно не удастся, но Хайди уже пришла в Victoria’s Secret как звезда, которая заработала популярность вне бельевого бренда. В 2003 году именно Хайди представляла на Victoria's Secret Fashion Show комплект бра Very Sexy стоимостью 11 млн долларов.

Хайди Клум pinterest

Алессандра Амбросио

Эта бразильская модель должна быть благодарна своей популярности именно бренду Victoria’s Secret. В 2001 году она впервые появилась на подиуме бельевого шоу, а уже в 2003 стала частью линейки “Pink”. Со временем востребованность и популярность Алессандры только росла, а потому она на ряду с Лимой оставалась “лицом” бренда вплоть до сегодняшнего дня.

Алессандра Амбросио pinterest

Читай также: ТОП-5 антитрендов маникюра на зиму 2020

Даутцен Крез

Голландская красавица с труднопроизносимым именем запомнилась как самая трудолюбивая модель бренда. Именно она демонстрировала роскошное тело с кубиками пресса, как результат невероятно работы в зале. Неудивительно, что такая упорная и сильная женщина сумела попасть в список Forbes как одна из 11 самых богатых моделей мира.

Даутцен Крез pinterest

Миранда Керр

Одна из более “стареньких” солдат идеального гарнизона моделей Victoria’s Secret Миранда Керр считалась самой милой и кокетливой моделью бренда. Достаточно миниатюрный рост и хрупкая фигура позволяли Керр занимает свой собственный “изящный” сегмент среди манекенщиц Victoria’s Secret.

Миранда Керр pinterest

Кендис Свэйнпол

Той Кэндис, которую мы знаем, молодая афроамериканская модель стала именно благодаря Victoria’s Secret. Есть такая тенденция, что многие манекенщицы, которые попадают в ряды официальных “ангелов” со временем делают роскошную карьеру. В некоторых случаях - всего лишь удачно выходят замуж, или совмещают работу и семью - как красотка Кэндис.

Кендис Свэйнпол pinterest

Жизель Бюндхен

Не станем говорить, что для Жизель именно Victoria’s Secret стал пропуском в жизнь, ведь она начала работать в индустрии моделлинга еще в 14 лет. Для бельевого бренда появления Бюндхен на подиуме своего ежегодного шоу стало успехом и показателем элитарности. На тот момент известность Жизель как самой успешной и богатой манекенщицы мира лишь сделали ее более желанной для директоров модного дома.

Жизель Бюндхен pinterest

Читай также: Макияж, который делает моложе: ТОП-5 бьюти-хитростей

Роузи Хантингтон-Уайтли

Эту “британскую розу” невозможно представить в любом другом антураже кроме как в перьях, сексуальном белье и с фирменно надутыми губками на подиуме шоу Victoria’s Secret. Мы обожаем Рози за то, что она никогда не стеснялась быть такой девушкой, которой мы даже не мечтаем притворяться - слегка капризной, целеустремленной и удивительно кокетливой.

Роузи Хантингтон-Уайтли pinterest

Бехати Прислу

Когда молодая намибийская модель только появилась в “розовом” сегменте Victoria’s Secret, многие восприняли ее приход как личное оскорбление. Девушки обвиняли и в простоватой внешности, и в слишком “пухлом” теле, но со временем девочка преобразилась и стала полноценным “ангелом” Victoria’s Secret. На протяжении нескольких сезонов именно она была одной из ключевых героинь шоу и неоднократно и закрывала его, и открывала, что считается огромной честью.

Бехати Принслу pinterest

Уверены, у каждого из вас есть свои фавориты среди “ангелочков” Victoria’s Secret, и это вполне объяснимо, ведь всего амбассадоры бренда удивительно разные, каждая со своей изюминкой и характерной чертой. Однако, то, что неразрывно связывает всех моделей бренда - непререкаемая сексуальность. Идеальная фигура, милое или характерное лицо, сила духа и мышц - параметры для попадания в ряды “ангелов” с каждом годом лишь ужесточались. Вот только большинство самых сексуальных и легендарных моделей бельевого дома “высокой моды” из нашего рейтинга - не новенькие звездочки, которые мелькают и гаснут быстрее фейерверка, а настоящие глыбы. Девушки, которые подчинили себе фэшн-индустрию и вписали себя на страницы истории моделлинга.

Раннее мы писали о том, у кого из звезд современного шоу-бизнеса самые красивые ноги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram