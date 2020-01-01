День рождения Энн Хэтэуэй: ТОП-20 самых стильных выходов актрисы на красную дорожку

12 ноября голливудской кинозвезде Энн Хэтэуэй исполняется 38 лет.

В четверг, 12 ноября, известная американская актриса Энн Хэтэуэй отмечает день рождения. Обладательнице премии “Оскар“ исполняется 38 лет.

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Свою первую роль на телевидении именинница получила в 1999 году в сериале “Будь собой“. А уже спустя два года в возрасте 19 лет Энн стала всемирно известной после главной роли в диснеевском фильме “Дневники принцессы“.

Сейчас на счету Хэтэуэй более сорока ролей. Она сыграла в таких знаменитых картинах, как “Заколдованная Элла“, “Дьявол носит Prada“, “Война невест“, “Алиса в Стране чудес“, “Один день“, “Отверженные“, “Восемь подруг Оушена“ и “Отпетые мошенницы“. За роль в “Отверженных“ актриса получила “Оскар“. Кроме того она является лауреаткой “Золотого глобуса“, BAFTA, “Эмми“ и Премии Гильдии киноактеров США.

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В личной жизни Хэтэуэй тоже все хорошо. Кинозвезда уже 8 лет счастлива в браке с актером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. Пара воспитывает двух сыновей - 4-летнего Джонатана Роузбэнкса и годовалого Джека.

В честь дня рождения Энн Хэтэуэй Ivona собрала 20 самых стильных и модных выходов знаменитой актрисы на ковровые дорожки. Смотрим!

Напомним, что 11 ноября свой 58-й день рождения отметила голливудская актриса Деми Мур.

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