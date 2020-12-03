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Выглядит странно: Ким Кардашьян снялась в наряде с изображением своего лица

Комментариев: 1
Ким Кардашьян позировала в наряде с изображением своего лица.
Выглядит странно: Ким Кардашьян снялась в наряде с изображением своего лица
Выглядит странно: Ким Кардашьян снялась в наряде с изображением своего лица
instagram.com/kimkardashian

Одна из самых богатых предпринимательниц США, звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ и модель Ким Кардашьян удивила пользователей Сети новыми фотографиями.

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Так, на своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость разместила подборку кадров, где она позировала в необычном образе со своей коллекции, посвященной ее дню рождению. На снимке Ким предстала в наряде с изображением своего лица. Оригинальное платье скорее напоминало кусок ткани, обмотанной вокруг тела модели.

“Фотосессия, приуроченная выходу коллекции ко Дню рождения. Я любила этот день! Листайте, чтобы увидеть этот фиолетовый глаз!!! Забавный факт... моя комната, когда я была была ребенком, была вся лавандовая, а фиолетовый всегда был для меня таким красивым цветом, поэтому я хотела, чтобы моя коллекция на день рождения имела самую красивую фиолетовую палитру!“, - поделилась Кардашьян.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  03.12.2020, 15:58
Оценка:  0
pусский
Ей надо запатентовать нажопник - предмет одежды, защищающий жопу от членов, и чтобы Кимкина срака была изображена на этом брезентовом чехле! Озолотится потом, бля!
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