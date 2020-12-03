Выглядит странно: Ким Кардашьян снялась в наряде с изображением своего лица

Ким Кардашьян позировала в наряде с изображением своего лица.

Одна из самых богатых предпринимательниц США, звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ и модель Ким Кардашьян удивила пользователей Сети новыми фотографиями.

Читай также: Звезда “Женского квартала“ Вера Кекелия обнажила грудь в роскошном платье

Так, на своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость разместила подборку кадров, где она позировала в необычном образе со своей коллекции, посвященной ее дню рождению. На снимке Ким предстала в наряде с изображением своего лица. Оригинальное платье скорее напоминало кусок ткани, обмотанной вокруг тела модели.

“Фотосессия, приуроченная выходу коллекции ко Дню рождения. Я любила этот день! Листайте, чтобы увидеть этот фиолетовый глаз!!! Забавный факт... моя комната, когда я была была ребенком, была вся лавандовая, а фиолетовый всегда был для меня таким красивым цветом, поэтому я хотела, чтобы моя коллекция на день рождения имела самую красивую фиолетовую палитру!“, - поделилась Кардашьян.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.