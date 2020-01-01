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Настя Каменских показала, как развлекается с женой Позитива

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Настя Каменских поздравила Аню Андрийчук-Завгороднюю с днем рождения, опубликовал их совместные кадры.
Настя Каменских показала, как развлекается с женой Позитива
Настя Каменских показала, как развлекается с женой Позитива
instagram.com/annchuk

Знаменитая украинская певица, жена рэпера Потапа Настя Каменских поделилась с подписчиками редкими кадрами из личного архива. Так, на своей странице в Инстаграм артистка показала, как проводит время с супругой Позитива, Аней Андрийчук-Завгородней.

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В аккаунте Каменских появился минутный ролик, где девушки развлекаются в повседневных луках в домашней обстановке, а также в стильных нарядах пьют коктейли в столичных заведениях. Видео Настя опубликовала по случаю дня рождения Ани. 30 ноября ей исполняется 31 год.

“Единственное, что мне хочется написать здесь - я люблю тебя❤️ Аня . И знай, что я всегда рядом, чтобы поддержать и прийти на помощь! Да и просто, посмеяться😂 ты моя самая красивая, самая добрая и невероятная девочка! Будь счастлива детка 😘😘😘“, - написала под видео Каменских.

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Теги: Настя Каменских, Аня Андрийчук-Завгородняя
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Источник: ivonа bigmir)net

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