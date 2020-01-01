Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Участница "Холостяка 10" снялась на яхте в откровенном бикини

Комментариев: 0
Кристина Чемоданова поразила сексуальными кадрами.
Участница "Холостяка 10" снялась на яхте в откровенном бикини
Участница "Холостяка 10" снялась на яхте в откровенном бикини
instagram.com/kris.chem

Участница 10 сезона романтического проекта “Холостяк“ Кристина Чемоданова поделилась с поклонниками в Инстаграм пикантными кадрами из летней фотосессии.

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Кто стал победителем шоу

Так, на официальной странице  23-летней девушки появилась подборка снимков, где она запечатлена на яхте в стильном бикини темно-красного цвета. Кристина засветила на камеру соблазнительную фигуру и пышный бюст.

Свой пляжный наряд она дополнила браслетом, золотой цепочкой и макияжем с акцентом на глаза. А ее волосы были распущены.

Кристина из
Кристина из "Холостяка 10" снялась в бикини на яхте
instagram.com/kris.chem
Кристина из
Кристина из "Холостяка 10" снялась в бикини на яхте
instagram.com/kris.chem
Кристина из
Кристина из "Холостяка 10" снялась в бикини на яхте
instagram.com/kris.chem

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кристина Чемоданова, Холостяк 10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь