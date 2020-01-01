Участница "Холостяка 10" снялась на яхте в откровенном бикини
Кристина Чемоданова поразила сексуальными кадрами.
Участница 10 сезона романтического проекта “Холостяк“ Кристина Чемоданова поделилась с поклонниками в Инстаграм пикантными кадрами из летней фотосессии.
Читай также: “Танці з зірками 2020“: Кто стал победителем шоу
Так, на официальной странице 23-летней девушки появилась подборка снимков, где она запечатлена на яхте в стильном бикини темно-красного цвета. Кристина засветила на камеру соблазнительную фигуру и пышный бюст.
Свой пляжный наряд она дополнила браслетом, золотой цепочкой и макияжем с акцентом на глаза. А ее волосы были распущены.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова заразились коронавирусом
- “Какие ножки!“: 62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил