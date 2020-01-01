Кристина Чемоданова поразила сексуальными кадрами.

Участница "Холостяка 10" снялась на яхте в откровенном бикини instagram.com/kris.chem

Участница 10 сезона романтического проекта “Холостяк“ Кристина Чемоданова поделилась с поклонниками в Инстаграм пикантными кадрами из летней фотосессии.

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Так, на официальной странице 23-летней девушки появилась подборка снимков, где она запечатлена на яхте в стильном бикини темно-красного цвета. Кристина засветила на камеру соблазнительную фигуру и пышный бюст.

Свой пляжный наряд она дополнила браслетом, золотой цепочкой и макияжем с акцентом на глаза. А ее волосы были распущены.

Кристина из "Холостяка 10" снялась в бикини на яхте instagram.com/kris.chem

Кристина из "Холостяка 10" снялась в бикини на яхте instagram.com/kris.chem

Кристина из "Холостяка 10" снялась в бикини на яхте instagram.com/kris.chem

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