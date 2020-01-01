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"Какие ножки!": 62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди

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Звезда эротического триллера "Основной инстинкт" Шэрон Стоун запостила пикантное фото.
"Какие ножки!": 62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди
"Какие ножки!": 62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди
Getty images

Голливудская кинодива, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун в очередной раз заставила подписчиц завидовать ее стройности. Звезда “Основного инстинкта“ запостила в Инстаграм пикантный кадр.

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На официальной странице 62-летней актрисы появилось фото, где она на фоне картины с изображением Мэрилин Монро демонстрирует отличную фигуру и длинные ноги. Шэрон позирует в черном боди, шелковой рубашке и желтых туфлях.

“Мой друг и блестящий стилист прислал мне это сегодня. Я не только поражена, но и благодарна за то, что все еще работаю моделью в 62 года. Спасибо всем, кто нанял меня в этом году“, - написала Стоун.

62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди
62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди
instagram.com/sharonstone

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Теги: Шэрон Стоун
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Источник: ivonа bigmir)net

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