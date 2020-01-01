"Какие ножки!": 62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди

Звезда эротического триллера "Основной инстинкт" Шэрон Стоун запостила пикантное фото.

Голливудская кинодива, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун в очередной раз заставила подписчиц завидовать ее стройности. Звезда “Основного инстинкта“ запостила в Инстаграм пикантный кадр.

Читай также: Победительница “Танців з зірками 2018“ заболела коронавирусом

На официальной странице 62-летней актрисы появилось фото, где она на фоне картины с изображением Мэрилин Монро демонстрирует отличную фигуру и длинные ноги. Шэрон позирует в черном боди, шелковой рубашке и желтых туфлях.

“Мой друг и блестящий стилист прислал мне это сегодня. Я не только поражена, но и благодарна за то, что все еще работаю моделью в 62 года. Спасибо всем, кто нанял меня в этом году“, - написала Стоун.

62-летняя Шэрон Стоун засветила фигуру в боди instagram.com/sharonstone

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.