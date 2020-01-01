"Сама себе делала уколы": Злата Огневич рассказала о борьбе с коронавирусом

Переболевшая коронавирусом Злата Огневич назвала свои симптомы и рассказала о лечении.

Украинская исполнительница Злата Огневич сообщила поклонникам, что переболела коронавирусом. На своей странице в Инстаграм 34-летняя артистка опубликовала длинный пост, в котором детально описала свою борьбу с недугом.

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По словам Златы, однажды вечером у нее начало першить горло. А з утра появились все признаки ОРВИ. После этого звезда решила позвонить и проконсультироваться со своим отцом, который является врачом..

“Всё началось поздним вечером, я ощутила что-то неладное 👽, всю ночь невидимое кольцо сжимало шею и в горле сильно першило. Я периодически рассасывала пастилки от ангины, они обычно меня спасают. Утро. Все признаки начала ОРВИ, приняла обычные лекарства 💊 Вечер. Внезапно, горло перестало болеть (впервые в жизни за один день прошло горло 🧐). Моя интуиция подсказала - нужно звонить папе, ведь он очень крутой врач! И вот, я уже спешу в аптеку: купить #Д_н + #Ф_н ( он “разжижает“ кровь) Вот и все лекарства для снятия/облегчения симптомов. Ну, ещё витамин C, D в тройной дозе, а также - пить ОЧЕНЬ много тёплой ВОДЫ💧 💦“, - написала Злата.

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Огневич призналась, что в течении 8 дней делала сама себе уколы и три дня принимала антибиотики. Но настоящая “пытка“ для нее началась на пятый день, когда она перестала чувствовать запахи и вкусы.

“Теперь главное - в течении 8 дней я САМА 😅 внутримышечно + подкожно вводила эти два лекарства 😂 Это при том, что я ПАНИЧЕСКИ боюсь уколов и мне пришлось 30 минут уговаривать себя перед первым ))) Как сказала моя сестра: “Захочешь жить, и не такое будешь делать“. Температура 38.2 была лишь один день, пришлось 3 дня пить антибиотик (начался инфекционный кашель). А вообще, антибиотик БЕССИЛЕН против вирусов. Когда врачи, “на всякий случай“, назначают антибиотики- это ужас 😖😒 Зачем организм травить химией?? На 5-й день болезни, о Боги, началась #ПЫТКА - пропало напрочь обоняние и вкус! Представьте, что Вы не ощущаете ни единого запаха, а вся еда- как влажная бумага 🤮😭 К этому прибавьте постоянное ощущение тошноты в течении недели“, - рассказала певица.

В конце публикации Огневич отметила, что обоняние и вкусы частично вернулись к ней через неделю, а полностью - только через месяц.

“Через неделю обоняние вернулось частично, все цитрусы стали пахнуть... рыбой 😅🐠🐡 , а через месяц - вернулось полностью. В целом - это совсем не страшно, я про лёгкую форму. А ею болеют около 80% заражённых. Главное, вовремя приступить к лечению и мыслить позитивно!“, - подытожила Злата.

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