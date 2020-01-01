"Переборщили с фотошопом": Эффектное фото Каменских захейтили в сети
Читай также: “На кого теперь похожа?“: Полякова кардинально сменила имидж и стала еще моложе
Певица Настя Каменских нарвалась на критику в сети. Поклонники не оценили креативное фото звезды, на котором она позирует в мини-наряде и высоких сапогах.
Снимок появился в Инстаграм.
В кадре Каменских стоит на фоне ярких ворот в темном мини-платье и джинсовом плаще. На ногах у звезды - высокие ярко-красные сапоги и чулки в крупную сетку. Из-за ракурса съемки кажется, что одна нога Насти гораздо длиннее другой.
Отправляю вам свой яркий вайб 〰️ и пусть ваш сегодняшний вечер станет таким же ярким! 🤩
⠀
Как вам этот образ? - поинтересовалась Настя Каменских.
Фолловеры отметили, что непропорционально длинная нога не лучшее решение для фото.
- Мне одной кажется что нога длинновата 🤔,фотошопом увлеклась, или ракус такой 😂
- Класс красотка. Но что с ногой от колена?))) Фотошоп не удачный))))
- Такая безвкусица 😂
- фотограф от Бога просто 😂👍
- Офигенные ноги❤️🔥
- Ноги от ушей 🔥❤️, - написали в сети.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Бывшая жена Узелкова поделилась фото с сыном
- Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил