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"Переборщили с фотошопом": Эффектное фото Каменских захейтили в сети

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Певицу Настю Каменских раскритиковали за ноги в мини.

Каменских раскритиковали за фото в мини
Каменских раскритиковали за фото в мини
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских нарвалась на критику в сети. Поклонники не оценили креативное фото звезды, на котором она позирует в мини-наряде и высоких сапогах.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре Каменских стоит на фоне ярких ворот в темном мини-платье и джинсовом плаще. На ногах у звезды - высокие ярко-красные сапоги и чулки в крупную сетку. Из-за ракурса съемки кажется, что одна нога Насти гораздо длиннее другой.

Отправляю вам свой яркий вайб 〰️ и пусть ваш сегодняшний вечер станет таким же ярким! 🤩

Как вам этот образ? - поинтересовалась Настя Каменских.

Каменских раскритиковали за фото в мини
Каменских раскритиковали за фото в мини
instagram.com/kamenskux

Фолловеры отметили, что непропорционально длинная нога не лучшее решение для фото.

  • Мне одной кажется что нога длинновата 🤔,фотошопом увлеклась, или ракус такой 😂
  • Класс красотка. Но что с ногой от колена?))) Фотошоп не удачный))))
  • Такая безвкусица 😂
  • фотограф от Бога просто 😂👍
  • Офигенные ноги❤️🔥
  • Ноги от ушей 🔥❤️, - написали в сети.

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Теги: Настя Каменских, ноги звезд, критика
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Источник: Ivonа bigmir)net

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