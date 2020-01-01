"Переборщили с фотошопом": Эффектное фото Каменских захейтили в сети

Певицу Настю Каменских раскритиковали за ноги в мини.

Каменских раскритиковали за фото в мини instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских нарвалась на критику в сети. Поклонники не оценили креативное фото звезды, на котором она позирует в мини-наряде и высоких сапогах.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре Каменских стоит на фоне ярких ворот в темном мини-платье и джинсовом плаще. На ногах у звезды - высокие ярко-красные сапоги и чулки в крупную сетку. Из-за ракурса съемки кажется, что одна нога Насти гораздо длиннее другой.

Отправляю вам свой яркий вайб 〰️ и пусть ваш сегодняшний вечер станет таким же ярким! 🤩

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Как вам этот образ? - поинтересовалась Настя Каменских.

Каменских раскритиковали за фото в мини instagram.com/kamenskux

Фолловеры отметили, что непропорционально длинная нога не лучшее решение для фото.

Мне одной кажется что нога длинновата 🤔,фотошопом увлеклась, или ракус такой 😂

Класс красотка. Но что с ногой от колена?))) Фотошоп не удачный))))

Такая безвкусица 😂

фотограф от Бога просто 😂👍

Офигенные ноги❤️🔥

Ноги от ушей 🔥❤️, - написали в сети.

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