«Несовременная»: Маша Ефросинина показала себя без макияжа в объятиях мужа

Украинская журналистка Маша Ефросинина поделилась с подписчиками семейным селфи.

Маша Ефросинина показала себя без макияжа в объятиях мужа instagram.com/mashaefrosinina

Читай также: “Горит душа“: Самая пышногрудая украинка станцевала под хит Дорофеевой

Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость предстала без макияжа в домашнем халате и с повязкой на голове, а рядом со звездой позировал ее муж. Маша нежно положила свою голову на плечо супруга и посмотрела в кадр.

Под публикацией Ефросинина написала так:

«Диванные пирожки», - намекая на то, что выходные провела в домашней обстановке.

Поклонники восхитились нежным семейным снимком, однако некоторые фанаты упрекнули Машу в естественной красоте:

«Ні тобі нарощенних вій, ні волосся на воскових капсулах, ні татуажу на бровах… і навіть верхня губа не дістає до носа, така ви, Маша, несучасна». «Классные! Настоящие!» «Маша, Вы замечательная! Очень настоящая!» «Такие милые». «Такие домашние». «Восхищаюсь вами».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.