«Несовременная»: Маша Ефросинина показала себя без макияжа в объятиях мужа
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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость предстала без макияжа в домашнем халате и с повязкой на голове, а рядом со звездой позировал ее муж. Маша нежно положила свою голову на плечо супруга и посмотрела в кадр.
Под публикацией Ефросинина написала так:
«Диванные пирожки», - намекая на то, что выходные провела в домашней обстановке.
Поклонники восхитились нежным семейным снимком, однако некоторые фанаты упрекнули Машу в естественной красоте:
«Ні тобі нарощенних вій, ні волосся на воскових капсулах, ні татуажу на бровах… і навіть верхня губа не дістає до носа, така ви, Маша, несучасна».
«Классные! Настоящие!»
«Маша, Вы замечательная! Очень настоящая!»
«Такие милые».
«Такие домашние».
«Восхищаюсь вами».
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