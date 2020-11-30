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«Несовременная»: Маша Ефросинина показала себя без макияжа в объятиях мужа

Комментариев: 1
Украинская журналистка Маша Ефросинина поделилась с подписчиками семейным селфи.

Маша Ефросинина показала себя без макияжа в объятиях мужа
Маша Ефросинина показала себя без макияжа в объятиях мужа
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость предстала без макияжа в домашнем халате и с повязкой на голове, а рядом со звездой позировал ее муж. Маша нежно положила свою голову на плечо супруга и посмотрела в кадр.

Под публикацией Ефросинина написала так:

«Диванные пирожки», - намекая на то, что выходные провела в домашней обстановке.

Поклонники восхитились нежным семейным снимком, однако некоторые фанаты упрекнули Машу в естественной красоте:

«Ні тобі нарощенних вій, ні волосся на воскових капсулах, ні татуажу на бровах… і навіть верхня губа не дістає до носа, така ви, Маша, несучасна».

«Классные! Настоящие!»

«Маша, Вы замечательная! Очень настоящая!»

«Такие милые».

«Такие домашние».

«Восхищаюсь вами».

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Теги: Маша Ефросинина, телеведущая, фото, семья, муж
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.11.2020, 08:33
Оценка:  0
гость
Да, знаем все бабы на утро после пьянки выглядят как кикиморы, думаешь, какого хера я ее вчера джавахарлал?
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