"Познакомлю вас с новым ребенком": Седокова показала счастливые кадры с Тиммой

Певица Анна Седокова показала кадры нового клипа на песню о ее любви с Янисом Тиммой.

Седокова показала поцелуй с молодым мужем instagram.com/annasedokova

Читай также: “На кого теперь похожа?“: Полякова кардинально сменила имидж и стала еще моложе

Певица Анна Седокова не устает делиться своим счастьем в браке с молодым баскетболистом Янисом Тиммой. Анна записала песню о любви с Янисом и показала первые кадры клипа на нее.

Видео Седокова показала в Инстаграм.

В черно-белых кадрах артистка появилась в черном полупрозрачном платье, з высокой прической и эффектными украшениями. В описании знаменитость назвала песню своим новым ребенком.

“С днём Мамы любимые мои. С днём Мамы и меня. Ведь я Мама трёх детей и .. сотни прекрасных песен.

⠀

Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И подумав, что скажу сейчас все своим детям лично, решила этим вечером хочу познакомить вас с своим ребёнком ...

⠀

Это начало. Большое начало огромной любви. И наша песня ...

⠀

Волнительно, прекрасно и о настоящем. Скоро ...

⠀

Знаешь как называется?“ - написала Седокова.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.