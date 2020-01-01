"Познакомлю вас с новым ребенком": Седокова показала счастливые кадры с Тиммой
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Певица Анна Седокова не устает делиться своим счастьем в браке с молодым баскетболистом Янисом Тиммой. Анна записала песню о любви с Янисом и показала первые кадры клипа на нее.
Видео Седокова показала в Инстаграм.
В черно-белых кадрах артистка появилась в черном полупрозрачном платье, з высокой прической и эффектными украшениями. В описании знаменитость назвала песню своим новым ребенком.
“С днём Мамы любимые мои. С днём Мамы и меня. Ведь я Мама трёх детей и .. сотни прекрасных песен.
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Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И подумав, что скажу сейчас все своим детям лично, решила этим вечером хочу познакомить вас с своим ребёнком ...
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Это начало. Большое начало огромной любви. И наша песня ...
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Волнительно, прекрасно и о настоящем. Скоро ...
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Знаешь как называется?“ - написала Седокова.
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