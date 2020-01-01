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"Познакомлю вас с новым ребенком": Седокова показала счастливые кадры с Тиммой

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Певица Анна Седокова показала кадры нового клипа на песню о ее любви с Янисом Тиммой.

Седокова показала поцелуй с молодым мужем
Седокова показала поцелуй с молодым мужем
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова не устает делиться своим счастьем в браке с молодым баскетболистом Янисом Тиммой. Анна записала песню о любви с Янисом и показала первые кадры клипа на нее.

Видео Седокова показала в Инстаграм.

В черно-белых кадрах артистка появилась в черном полупрозрачном платье, з высокой прической и эффектными украшениями. В описании знаменитость назвала песню своим новым ребенком. 

“С днём Мамы любимые мои. С днём Мамы и меня. Ведь я Мама трёх детей и .. сотни прекрасных песен.

Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И подумав, что скажу сейчас все своим детям лично, решила этим вечером хочу познакомить вас с своим ребёнком ...

Это начало. Большое начало огромной любви. И наша песня ...

Волнительно, прекрасно и о настоящем. Скоро ...

Знаешь как называется?“ - написала Седокова.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, мужья, премьера песни
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Источник: Ivonа bigmir)net

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