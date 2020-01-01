"Горит душа": Самая пышногрудая украинка станцевала под хит Дорофеевой

Мила Кузнецова показала крупным планом грудь 15 размера .

Мила Кузнецова показала пышную грудь в откровенном наряде nstagram.com/mila_kuznetsova10

Читай также: “Переборщили с фотошопом“: Эффектное фото Каменских захейтили в сети

Самая пышногрудая украинская модель показала, как поднимает себе настроение. Мила Кузнецова, которая стала рекордсменкой по размеру бюста, показала грудь 15 размера крупным планом в танце.

Видео Мила добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в светлом платье с глубоким декольте. Мила двигается в такт новой песне Нади Дорофеевой "Горит".

Если на душе скребут кошки, не вешайте нос, придет время и они будут громко мурлыкать от счастья!!! - написала Кузнецова.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.