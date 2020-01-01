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"Горит душа": Самая пышногрудая украинка станцевала под хит Дорофеевой

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Мила Кузнецова показала крупным планом грудь 15 размера .

Мила Кузнецова показала пышную грудь в откровенном наряде
Мила Кузнецова показала пышную грудь в откровенном наряде
nstagram.com/mila_kuznetsova10

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Самая пышногрудая украинская модель показала, как поднимает себе настроение. Мила Кузнецова, которая стала рекордсменкой по размеру бюста, показала грудь 15 размера крупным планом в танце.

Видео Мила добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в светлом платье с глубоким декольте. Мила двигается в такт новой песне Нади Дорофеевой "Горит".

Если на душе скребут кошки, не вешайте нос, придет время и они будут громко мурлыкать от счастья!!! - написала Кузнецова.

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Теги: Мила Кузнецова, большая грудь, модели, Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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