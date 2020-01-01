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Умерла итальянская актриса Дария Николоди

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Дария Николоди ушла из жизни в возрасте 70 лет .
Умерла итальянская актриса Дария Николоди
Умерла итальянская актриса Дария Николоди
https://twitter.com/edgarwright

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В четверг, 26 ноября, в Риме скончалась итальянская актриса и сценаристка Дария Николоди.

Об этом в Instagram сообщила ее дочь, актриса и режиссер Азия Ардженто.

Покойся в мире, любимая мама. Теперь ты можешь свободно лететь со своей великой душой и больше никогда не страдать, - оставила запись Азия.

Умерла итальянская актриса Дария Николоди
Умерла итальянская актриса Дария Николоди
https://twitter.com/edgarwright

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Дария Николоди запомнилась зрителям по фильмам «Кроваво-красное», «Инферно» и «Дрожь». Также она является соавтором сценария культовой итальянской киноленты в жанре ужасов «Суспирия».

Умерла итальянская актриса Дария Николоди
Умерла итальянская актриса Дария Николоди
https://twitter.com/edgarwright

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Теги: Дария Николоди, умерла актриса
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Источник: Ivonа bigmir)net

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