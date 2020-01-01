О смерти актрисы Малени Моралес собщила Национальная ассоциация актеров Мексики.

Читай также: Умер Роман Виктюк

В субботу, 21 ноября, ушла из жизни мексиканская актриса Малени Моралес. Как пишет издание Eluniversal, звезда культовых сериалов 80-х и 90-х годов боролась с онкологическим заболеванием.

Первыми о кончине Малени Моралис написали в соцсети представители Национальной ассоциации актеров Мексики.

Мы выражаем глубокое сожаление в связи с кончиной нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, которая ушла из жизни сегодня.

Умерла звезда сериала "Дикая Роза": известна причина смерти https://www.facebook.com/Starhit

Малени умерла ранним утром, она долго болела, перенесла операцию, химиотерапию, лучевую терапию. Это было сочетание разных вещей. Очень тяжелых для ее легких, и она умерла.

В интервью телеканалу Televisa Espectáculos муж актрисы Отто Сирго озвучил официальную версию смерти супруги, с которой, к слову, прожил в браке 45 лет.

Малени Моралес снялась в 15 сериалах и фильмах. Нашему зрителю она знакома по популярным сериалам, которые шли в начале 90-х. В «Богатые тоже плачут» Моралес играла Хеорхину — подругу главной злодейки Эстер, которая строила козни Марианне, а в «Дикой розе» у актрисы была роль любовницы Федерико Роблеса — личного адвоката семьи Линарес.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.