Умерла звезда сериала "Дикая Роза": известна причина смерти
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В субботу, 21 ноября, ушла из жизни мексиканская актриса Малени Моралес. Как пишет издание Eluniversal, звезда культовых сериалов 80-х и 90-х годов боролась с онкологическим заболеванием.
Первыми о кончине Малени Моралис написали в соцсети представители Национальной ассоциации актеров Мексики.
Мы выражаем глубокое сожаление в связи с кончиной нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, которая ушла из жизни сегодня.
Малени умерла ранним утром, она долго болела, перенесла операцию, химиотерапию, лучевую терапию. Это было сочетание разных вещей. Очень тяжелых для ее легких, и она умерла.
Малени Моралес снялась в 15 сериалах и фильмах. Нашему зрителю она знакома по популярным сериалам, которые шли в начале 90-х. В «Богатые тоже плачут» Моралес играла Хеорхину — подругу главной злодейки Эстер, которая строила козни Марианне, а в «Дикой розе» у актрисы была роль любовницы Федерико Роблеса — личного адвоката семьи Линарес.
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