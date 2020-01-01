Анна Ризатдинова блеснула идеальной фигурой в ретро-наряде
Финалистка “Танців з зірками 2019“, знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова восхитила фанов новым образом. Олимпийская призерка похвасталась идеальной фигурой в ярком наряде.
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Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя звезда запостила несколько кадров со съемок утреннего шоу “Сніданок з 1+1“. В студии программы Анна появилась в образе из восьмидесятых. Девушка позировала в желтом топе, латексных лосинах сиреневого цвета, пестром боди, розовых гетрах и белых кроссовках.
“Как вам такой образ для занятия спортом?🙈 Какая первая ассоциация с этим фото у вас возникла? У меня - фитнес-тренер 80-х🤪“, - поинтересовалась у подписчиков Ризатдинова.
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