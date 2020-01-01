Певица Наталья Могилевская поразила фанов помолодевшим видом.

"Кто эта блондинка?": Наталью Могилевскую не узнали на новых фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица и победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Наталья Могилевская восхитила поклонников радикальной сменой имиджа.

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Так, на своей странице в Инстаграм 45-летняя звезда поделилась несколькими кадрами из стильной фотосессии. На двух фото Наталья позировала в красном пальто и черных сапогах на шпильке. Свой образ она дополнила яркой помадой и оранжевыми тенями.Еще на одном снимке Могилевская предстала в вязанном свитере, белых штанах и осенних сапогах в ковбойском стиле.

Наталью Могилевскую не узнали на новых фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталью Могилевскую не узнали на новых фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталью Могилевскую не узнали на новых фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Многие пользователи Сети отметили, что Могилевской удалось перевоплощение. Ведь артистку не узнать на новых фото.

А кто это???? Это Наташа? Вообще не узнать! Я думала, какая-то супер- модель🌹🌹🌹🌹🌹

Наталья, Вы с каждым годом хорошеете! Вы прекрасны🙌

Наконец-то ярко, стильно, классно и по новому... так держать!... Просто бомба...

Вас не узнать в таком образе 😘❤️💐

Выглядите сногшибательно 🔥🔥🔥

Очень красивый образ! 😍Красотка!🔥

🔥🔥🔥 Наталья, это просто💥 бомбезное перевоплощение👍👍👍

Цікаво, от дивлюся на вас і в шоці... все таки людина може дууже багато.. змінити зовнішність ніби важко але ви це робите вражаюче!!

Кто эта блондинка?

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