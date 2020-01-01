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"Кто эта блондинка?": Наталью Могилевскую не узнали на новых фото

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Певица Наталья Могилевская поразила фанов помолодевшим видом.
"Кто эта блондинка?": Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
"Кто эта блондинка?": Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица и победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Наталья Могилевская восхитила поклонников радикальной сменой имиджа.

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Так, на своей странице в Инстаграм 45-летняя звезда поделилась несколькими кадрами из стильной фотосессии. На двух фото Наталья позировала в красном пальто и черных сапогах на шпильке. Свой образ она дополнила яркой помадой и оранжевыми тенями.Еще на одном снимке Могилевская предстала в вязанном свитере, белых штанах и осенних сапогах в ковбойском стиле. 

Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Многие пользователи Сети отметили, что Могилевской удалось перевоплощение. Ведь артистку не узнать на новых фото. 

  • А кто это???? Это Наташа? Вообще не узнать! Я думала, какая-то супер- модель🌹🌹🌹🌹🌹
  • Наталья, Вы с каждым годом хорошеете! Вы прекрасны🙌
  • Наконец-то ярко, стильно, классно и по новому... так держать!... Просто бомба...
  • Вас не узнать в таком образе 😘❤️💐
  • Выглядите сногшибательно 🔥🔥🔥
  • Очень красивый образ! 😍Красотка!🔥
  • 🔥🔥🔥 Наталья, это просто💥 бомбезное перевоплощение👍👍👍
  • Цікаво, от дивлюся на вас і в шоці... все таки людина може дууже багато.. змінити зовнішність ніби важко але ви це робите вражаюче!!
  • Кто эта блондинка?

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: ivonа bigmir)net

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