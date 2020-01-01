Чемпионка Анна Ризатдинова рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина» о том, что ее натолкнуло на мысли о самоубийстве.

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В свое время будущей олимпийской чемпионке Анне Ризатдиновой пришлось нелегко. Ради спортивной карьеры она отказалась от привычных детских развлечений и первых красивых свиданий в юности.

«Это было самопожертвование, я отказалась от личной жизни и от друзей, – призналась Ризатдинова журналистам «Зіркового шляху».

Анна Ризатдинова могла не попасть в большой спорт. У будущей олимпийской чемпионки был лишний вес и широковатые плечи.

«У меня дома следили за тем, что я ела, – призналась Анна Ризатдинова. – Каждый мой грамм был на счету и обсуждался всей семьей».

Анна Ризатдинова думала о суициде https://www.instagram.com/anna_rizatdinova

«У меня еще с детства ножки колесом. Родители водили меня на массаж, чтобы исправить этот дефект, – сказала спортсменка в интервью для канала «Украина». – Никто даже не думал, что я стану призером Олимпийских игр».

Но и этого оказалось мало для того, чтобы стать одной из лучших.

Ирина Дерюгина – старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике не видела Анну Ризатдинову среди тех, кто был достоин высокой награды.

«Было крайне сложно. В моем личном дневнике можно прочесть такие записи, что, судя по ним, честно говоря, ребенку нужно было обратиться к психологу, – поделилась гостья «Зіркового шляху». – Потому что я молила Бога о том, чтобы у меня как-то удлинились ноги, чтобы я понравилась Ирине Ивановне. Порой доходило до маразма».

Анна Ризатдинова думала о суициде https://www.instagram.com/anna_rizatdinova

«У меня ничего не было, кроме спорта, – сказала гостья программы «Зірковий шлях». – Я помню, как стола на пешеходном переходе и думала: «Господи, может пусть меня сейчас собьет машина».

Ради спорта Анна Ризатдинова отказалась от детства и юности. И случались такие моменты, когда будущая чемпионка не выдерживала напряжения и даже задумывалась о самоубийстве.

Единственное, что ее останавливало, – это мечта получить олимпийскую медаль. Но несколько неудачных соревнований выбили Анну Ризатдинову из колеи. Спортсменка решила, что нужно уходить из большого спорта.

«В какой-то момент у меня просто опустились руки, – призналась Анна на канале «Украина». – Мне нужен был человек, который поверил бы в меня и сказал: «Ань, куда тебе заканчивать, ты еще даже не начала».

Анна Ризатдинова думала о суициде https://www.instagram.com/anna_rizatdinova

«Это был такой пик счастья, что по ощущениям я испытала нечто подобное дважды в жизни: при рождении ребенка, и при получении олимпийской медали, – сказала гостья «Зіркового шляху». – Это ни с чем несравнимо».

Для будущей олимпийской чемпионки таким человеком стала Ириша Блохина. Она поддержала спортсменку. И их тренировки вскоре дали высокий результат. В 2016 году Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

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