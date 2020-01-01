Анна Ризатдинова думала о суициде
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В свое время будущей олимпийской чемпионке Анне Ризатдиновой пришлось нелегко. Ради спортивной карьеры она отказалась от привычных детских развлечений и первых красивых свиданий в юности.
«Это было самопожертвование, я отказалась от личной жизни и от друзей, – призналась Ризатдинова журналистам «Зіркового шляху».
Анна Ризатдинова могла не попасть в большой спорт. У будущей олимпийской чемпионки был лишний вес и широковатые плечи.
«У меня дома следили за тем, что я ела, – призналась Анна Ризатдинова. – Каждый мой грамм был на счету и обсуждался всей семьей».
«У меня еще с детства ножки колесом. Родители водили меня на массаж, чтобы исправить этот дефект, – сказала спортсменка в интервью для канала «Украина». – Никто даже не думал, что я стану призером Олимпийских игр».
Ирина Дерюгина – старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике не видела Анну Ризатдинову среди тех, кто был достоин высокой награды.
«Было крайне сложно. В моем личном дневнике можно прочесть такие записи, что, судя по ним, честно говоря, ребенку нужно было обратиться к психологу, – поделилась гостья «Зіркового шляху». – Потому что я молила Бога о том, чтобы у меня как-то удлинились ноги, чтобы я понравилась Ирине Ивановне. Порой доходило до маразма».
«У меня ничего не было, кроме спорта, – сказала гостья программы «Зірковий шлях». – Я помню, как стола на пешеходном переходе и думала: «Господи, может пусть меня сейчас собьет машина».
Единственное, что ее останавливало, – это мечта получить олимпийскую медаль. Но несколько неудачных соревнований выбили Анну Ризатдинову из колеи. Спортсменка решила, что нужно уходить из большого спорта.
«В какой-то момент у меня просто опустились руки, – призналась Анна на канале «Украина». – Мне нужен был человек, который поверил бы в меня и сказал: «Ань, куда тебе заканчивать, ты еще даже не начала».
«Это был такой пик счастья, что по ощущениям я испытала нечто подобное дважды в жизни: при рождении ребенка, и при получении олимпийской медали, – сказала гостья «Зіркового шляху». – Это ни с чем несравнимо».
Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».
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