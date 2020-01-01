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Бывший партнер Ризатдиновой спрогнозировал имя победителя "Танців з зірками 2020"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Танцор Александр Прохоров рассказал, кто, по его мнению, выиграет на "Танцях з зірками 2020".
Бывший партнер Ризатдиновой спрогнозировал имя победителя "Танців з зірками 2020"
Бывший партнер Ризатдиновой спрогнозировал имя победителя "Танців з зірками 2020"
instagram.com/anna_rizatdinova

Финалист “Танців з зірками 2019“, бывший партнер гимнастки Анны Ризатдиновой, Александр Прохоров поделился своим мнением по поводу того, кто станет победителем нынешнего сезона.

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В комментарии РБК-Украина танцор признался, что его фавориткой является солистка рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина. Александр отметил, что певица прогрессировала с каждым эфиром как в танцевальном, так и в актерском мастерстве. Именно поэтому Санина заслуживает кубок победителя.

“С начала сезона, моими фаворитами была пара Юлии Саниной и Димы Жука. Эта маленькая и хрупкая девушка сделала такой огромный шаг в развитии себя в танце! Я думаю, именно она достойна держать кубок победителя в этом году. Если сравнивать ее первый и крайние эфиры - явно виден рост в танцевальном, актерском мастерстве. Юля стала более пластична и женственна, раскрыла себя с очень неожиданных сторон. Она с легкостью координирует сложные технические движения, выполняет поддержки. Восхищаюсь этим человеком и желаю этой паре победы!“, - сказал Прохоров.

Кроме того, артист высказался о других финалистках сезона, экс-участницах группы “ВИА Гра“ Санте Димпопулос и Надежде Мейхер. По мнению Александра, Санте не хвастает актерского мастерства, а Надежде - сил, чтобы продолжать борьбу.

“На мой взгляд, Санте не хватает актерского мастерства и эмоциональности. Зритель ей не верит, хоть и видит идеальную технику. Актерская составляющая в нашем деле очень важна. А Надежде не хватает сил для борьбы за кубок и лучших технических данных“, - отметил Прохоров.

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Теги: Александр Прохоров, Танці з зірками 2020
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Источник: ivonа bigmir)net

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