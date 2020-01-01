"Танці з зірками 2020": Финал шоу пройдет в стиле рождественских праздников

В финале "Танців з зірками 2020" звездные пары исполнят три танца, а среди приглашенных гостей эфира будет певец Дан Балан.

В четырнадцатом эфире “Танців з зірками 2020“ зрители телеканала “1+1“ узнают имя победительницы четвертого сезона шоу. В женском финале за победу соревнуются три пары Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Юлия Санина и Дима Жук Пресс-служба

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Воскресный эфир будет посвящен Рождественским праздникам, а зрителей и поклонников проекта ждет немало приятных сюрпризов. Звездные пары исполнят три танца: первый – с которым пришли на проект, второй – яркий танцевальный номер сезона и третий – новый танец.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк Пресс-служба

Спецгостями эфира станут сразу несколько артистов, среди которых тренер вокального шоу “Голос країни“, певец Дан Балан. Какой сюрприз подготовил Дракула и чем именно удивит зрителей звезда, узнаем уже в это воскресенье.

Дан Балан Пресс-служба

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Какие танцы исполнят звезды на паркете, кто еще из известных артистов станет приглашенным гостем эфира, кто займет четвертое судейское кресло, кто станет ведущим балкона и какие еще сюрпризы ждут зрителей, узнаем в скором времени.

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