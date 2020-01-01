Как сестры: Александра Зарицкая запостила селфи с молодой мамой
Солистка одной из самых популярных украинских групп - KAZKA, исполнительница Александра Зарицкая редко делиться с пользователями Сети фотографиями с самыми близкими людьми.
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Но на днях 28-летняя артистка решила запостить семейный кадр в честь дня рождения своей мамы. Так, на странице Александры в Инстаграм в разделе Сторис появился снимок, где она позирует с именинницей Татьяной Владимировной.
На фото Зарицкая предстала в сером платье с белыми узорами и с ярким макияжем. А ее мама запечатлена в черной футболке, с легким макияжем и цепочкой на шее.
“Тетяночка Володимирівночка, Мамуся. Вітаю“, - лаконично подписала кадр певица.
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