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Стало известно, как Вера Брежнева относится к новому составу "ВИА Гры"

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Участница "ВИА Гры" Ульяна Синецкая рассекретила, что жена Константина Меладзе, Вера Брежнева присутствует на их репетициях.
Стало известно, как Вера Брежнева относится к новому составу "ВИА Гры"
Стало известно, как Вера Брежнева относится к новому составу "ВИА Гры"
instagram.com/ververa

В начале ноября продюсер группы “ВИА Гра“ Константин Меладзе объявил новый состав коллектива. Солистками стали 24-летняя Ксения Попова и 19-летняя София Тарасова. Кроме того, в группе осталась участница предыдущего состава Ульяна Синецкая.

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В недавнем интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ Ульяна рассекретила, что жена Меладзе, бывшая солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева часто появляется на репетициях группы. По словам Синецкой, Вера очень поддерживает девушек и дает им ценные советы.

“Вера очень нас поддерживает. Мы были на репетиции, и прямо во время исполнения она может подойти и сказать на ушко: “Здесь лучше сделать так, стань так, потому что так лучше выглядишь“, – рассказала певица.

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Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, Ульяна Синецкая
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Источник: ivonа bigmir)net

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