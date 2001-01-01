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"Сила в соцсетях все же есть!": Пономарев нашел утерянные снимки с родителями

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Певец Александр Пономарев опубликовал редкую фотографию, где ему всего пять месяцев.
"Сила в соцсетях все же есть!": Пономарев нашел утерянные снимки с родителями
"Сила в соцсетях все же есть!": Пономарев нашел утерянные снимки с родителями
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный певец, Народный артист Украины и первый представитель нашей страны на “Евровидении“, Александр Пономарев поделился редкой фотографией из своего детства.

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На странице в Инстаграм 47-летний исполнитель запостил черно-белый снимок, который был сделан в начале 1974 года. На раритетном кадре пятимесячного Александра держит на руках его мама Любовь, а рядом позирует отец певца - Валерий.

В описании к фотографии Пономарев рассказал, что смог найти утерянные кадры из семейного альбома с помощью соцсетей.

“Знайшлися всі мої загублені фотоальбоми з дитячими і родинними фото! Сила в соціальних мережах таки є! На фото Мама, Тато і я 😃“, - написал артист.

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Теги: Александр Пономарев
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Источник: ivonа bigmir)net

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