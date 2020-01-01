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"Хватит колоть ботокс!": Мадонна напугала фанов внешним видом

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Знаменитая певица Мадонна показала лицо крупным планом.
"Хватит колоть ботокс!": Мадонна напугала фанов внешним видом
"Хватит колоть ботокс!": Мадонна напугала фанов внешним видом
Getty images

Легендарная американская поп-певица Мадонна в очередной раз шокировала поклонников новой публикацией. Ранее 62-летняя знаменитость засветила на камеру послеоперационный шрам, а теперь она напугала фанов внешним видом.

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На странице в Инстаграм исполнительница запостила фотографию, где продемонстрировала свое лицо крупным планом. Мадонна предстала на снимке с розовыми волосами и макияжем. На ее шее было несколько украшений.

“Блестящий лоб“, - лаконично подписала кадр звезда.

Пользователи Сети оставили множество негативных комментариев под публикацией. Многие отметили, что их кумир стала неузнаваемой из-за ботокса или пластики.

  • Нет, нет, ты была красивой до всего этого инопланетного дерьма, пластической хирургии. Мое сердце разбивается
  • Королева, пожалуйста, брось свой уход за кожей 😳
  • Хватит использовать ботокс, Мадонна, ты прекрасна, не губи лицо этими вещами 😢
  • Ты больше не похожа на Мадонну 😩😢
  • Человек, перенесший много операций, разрушил естественную красоту
  • 10 подтяжек лица слишком много

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Теги: Мадонна
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Источник: ivonа bigmir)net

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