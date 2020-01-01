"Хватит колоть ботокс!": Мадонна напугала фанов внешним видом
Легендарная американская поп-певица Мадонна в очередной раз шокировала поклонников новой публикацией. Ранее 62-летняя знаменитость засветила на камеру послеоперационный шрам, а теперь она напугала фанов внешним видом.
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На странице в Инстаграм исполнительница запостила фотографию, где продемонстрировала свое лицо крупным планом. Мадонна предстала на снимке с розовыми волосами и макияжем. На ее шее было несколько украшений.
“Блестящий лоб“, - лаконично подписала кадр звезда.
Пользователи Сети оставили множество негативных комментариев под публикацией. Многие отметили, что их кумир стала неузнаваемой из-за ботокса или пластики.
- Нет, нет, ты была красивой до всего этого инопланетного дерьма, пластической хирургии. Мое сердце разбивается
- Королева, пожалуйста, брось свой уход за кожей 😳
- Хватит использовать ботокс, Мадонна, ты прекрасна, не губи лицо этими вещами 😢
- Ты больше не похожа на Мадонну 😩😢
- Человек, перенесший много операций, разрушил естественную красоту
- 10 подтяжек лица слишком много
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