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"У нас пока все странно": Женя Кот рассказал, как его жена переносит коронавирус

Комментариев: 2
Победитель "Танців з зірками 2019" Женя Кот признался, что все время находился с женой, но коронавирусом не заразился.
"У нас пока все странно": Женя Кот рассказал, как его жена переносит коронавирус
"У нас пока все странно": Женя Кот рассказал, как его жена переносит коронавирус
instagram.com/tatarintseva_official

В конце прошлой недели украинский танцор Женя Кот, который в прошлом году вместе с актрисой Ксенией Мишиной победил на “Танцях з зірками“ сообщил подписчикам, что его жена, гимнастка и танцовщица Наталья Татаринцева заболела коронавирусом.

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На своей странице в Инстаграм артист признался, что не стал изолироваться от любимой, чтобы поддерживать ее во время лечения. Кроме того, Женя рассказал о симптомам COVID-19 у Натальи.

“Была температура 2 дня, появился кашель сухой, на следующий день стал мокрый и мокроты начали отходить. Сейчас иногда покашливает, температура в норме, самочувствие нормальное!“, - написал Кот.

Танцор отметил, что считает странным то, что, будучи с женой 24/7, он не заразился коронавирусом. У мужчины нет никаких симптомов болезни и его тесты показали негативный результат.

“Странность в том, что я был и есть рядом 24/7 и у меня 2 теста негативные и никаких симптомов! Я конечно этому рад, но согласитесь странно!“, - обратился к фанам Женя.

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Теги: Женя Кот, Наталья Татаринцева
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Vy@chesl@V    24.11.2020, 16:35
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Vy@chesl@V
Неприятная личность,особенно зубы белые.
ДонКарлитоUA    24.11.2020, 16:19
Оценка:  -22
ДонКарлитоUA
"У нас пока всё странно":Женя Кот рассказал как его жена переносит коронавирус после анального секса с алабаем по кличке Мальчик.
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