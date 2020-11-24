Победитель "Танців з зірками 2019" Женя Кот признался, что все время находился с женой, но коронавирусом не заразился.

"У нас пока все странно": Женя Кот рассказал, как его жена переносит коронавирус instagram.com/tatarintseva_official

В конце прошлой недели украинский танцор Женя Кот, который в прошлом году вместе с актрисой Ксенией Мишиной победил на “Танцях з зірками“ сообщил подписчикам, что его жена, гимнастка и танцовщица Наталья Татаринцева заболела коронавирусом.

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На своей странице в Инстаграм артист признался, что не стал изолироваться от любимой, чтобы поддерживать ее во время лечения. Кроме того, Женя рассказал о симптомам COVID-19 у Натальи.

“Была температура 2 дня, появился кашель сухой, на следующий день стал мокрый и мокроты начали отходить. Сейчас иногда покашливает, температура в норме, самочувствие нормальное!“, - написал Кот.

Танцор отметил, что считает странным то, что, будучи с женой 24/7, он не заразился коронавирусом. У мужчины нет никаких симптомов болезни и его тесты показали негативный результат.

“Странность в том, что я был и есть рядом 24/7 и у меня 2 теста негативные и никаких симптомов! Я конечно этому рад, но согласитесь странно!“, - обратился к фанам Женя.

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