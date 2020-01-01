"Мадам X выжила": Мадонна засветила послеоперационный шрам
Одна из самых известных певиц в мировой истории, легендарная поп-звезда Мадонна ошеломила подписчиков очередной странной публикацией. На этот раз 62-летняя артистка засветила на камеру шрам от операции.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила фотографию, где она позировала на диване в длинном сером платье. Мадонна приподняла подол наряда, чтобы продемонстрировать на камеру заклееный пластырем шрам на бедре.
“Мадам X выжила“, - подписала кадр певица.
Отметим, что “Мадам Х“, - это название одного из концертных туров Мадонны, который она была вынуждена отменить из-за проблем с коленями и бедрами.
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