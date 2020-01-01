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"Мадам X выжила": Мадонна засветила послеоперационный шрам

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Знаменитая поп-звезда Мадонна удивила поклонников новым фото.
"Мадам X выжила": Мадонна засветила послеоперационный шрам
"Мадам X выжила": Мадонна засветила послеоперационный шрам
Getty images

Одна из самых известных певиц в мировой истории, легендарная поп-звезда Мадонна ошеломила подписчиков очередной странной публикацией. На этот раз 62-летняя артистка засветила на камеру шрам от операции.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила фотографию, где она позировала на диване в длинном сером платье. Мадонна приподняла подол наряда, чтобы продемонстрировать на камеру заклееный пластырем шрам на бедре.

“Мадам X выжила“, - подписала кадр певица.

Мадонна засветила послеоперационный шрам
Мадонна засветила послеоперационный шрам
instagram.com/madonna

Отметим, что “Мадам Х“, - это название одного из концертных туров Мадонны, который она была вынуждена отменить из-за проблем с коленями и бедрами.

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Теги: Мадонна
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Источник: Ivonа bigmir)net

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