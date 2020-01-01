Звезда "Сватов" Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье

Украинская актриса Анна Кошмал похвасталась новой фотосессией.

Одна из самых востребованных украинских актрис театра и телевидения Анна Кошмал, которая прославилась после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, обожает делиться с подписчиками результатами своих фотосъемок.

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На странице 26-летней артистки в Инстаграм появились два кадра из новой фотосессии. На свежих снимках Кошмал предстала в черном мини-платье из шелка, стильных босоножках на шпильке, с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

На первом фото девушка позировала стоя, закрыв глаза. Одну руку Анна закинула руку за голову, а другую положила на талию. На втором снимке актриса присела, выставив одну ногу вперед.

Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье instagram.com/smorkovkina

“Что за дива???? ♥️🌹“;

“Таааак.. 🔥 полегче, мала 👍🏻👍🏻😂“;

“Шикарна❤️🔥😍✨✨😘“;

“Просто королева😍😍“;

“Красотка🔥😍😍“;

“Неотразима 🌹🌹🌹“;

“Невероятная😍 С каждым разом всё больше и больше влюбляюсь🥰🔗“, - пишут в комментариях подписчики Анны Кошмал.

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