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Звезда "Сватов" Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье

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Украинская актриса Анна Кошмал похвасталась новой фотосессией.
Звезда "Сватов" Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье
Звезда "Сватов" Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье
instagram.com/smorkovkina

Одна из самых востребованных украинских актрис театра и телевидения Анна Кошмал, которая прославилась после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, обожает делиться с подписчиками результатами своих фотосъемок.

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На странице 26-летней артистки в Инстаграм появились два кадра из новой фотосессии. На свежих снимках Кошмал предстала в черном мини-платье из шелка, стильных босоножках на шпильке, с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

На первом фото девушка позировала стоя, закрыв глаза. Одну руку Анна закинула руку за голову, а другую положила на талию. На втором снимке актриса присела, выставив одну ногу вперед.

Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье
Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье
instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье
Анна Кошмал засветила стройные ножки в элегантном платье
instagram.com/smorkovkina

  • “Что за дива???? ♥️🌹“;
  • “Таааак.. 🔥 полегче, мала 👍🏻👍🏻😂“;
  • “Шикарна❤️🔥😍✨✨😘“;
  • “Просто королева😍😍“;
  • “Красотка🔥😍😍“;
  • “Неотразима 🌹🌹🌹“;
  • “Невероятная😍 С каждым разом всё больше и больше влюбляюсь🥰🔗“, - пишут в комментариях подписчики Анны Кошмал.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: ivonа bigmir)net

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