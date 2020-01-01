Оля Цибульская засветила редкие кадры с новорожденным сыном

Певица Оля Цибульская поделилась снимками 5-летней давности, где она позирует с маленьким сыном Нестором.

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская поделилась в соцсети редкими фотографиями из семейного альбома по случаю Международного дня сына 22 ноября.

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В своем Инстаграм-аккаунте 34-летняя артистка разместила архивные кадры 5-летней давности, где она держит на руках новорожденного Нестора. Первое фото, скорее всего, было сделано в роддоме, а второе - уже в домашней обстановке.

“Я не відчула себе жінкою, коли в мене почалися критичні дні. Я не відчула себе жінкою після першого сексу. Але коли з’явився Ти, Син, жінка прокинулась в мені ♥️ Дякую, Ти найкращий синочок“, - обратилась к 5-летнему Нестору звездная мама.

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