Алина Гросу рассказала, как лечилась от коронавируса

Певица Алина Гросу призналась, что переболела COVID-19.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу (GROSU), которая сейчас проживает в России, рассказала подписчикам, что недавно переболела коронавирусом.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя артистка опубликовала видеообращение, где призналась, как протекала ее болезнь. Звезда назвала свои симптомы COVID-19. У Алины была повышенная температура. Кроме того, она не могла ощущать вкусы и запахи.

“28 октября почувствовала себя не очень хорошо, поднялась температура, перестала ощущать запахи и вкусы, ела лимоны как вату, и пошла сдавать тест - получила положительный результат. К счастью, была легкая форма“,- рассказала Гросу.

Также звезда поделилась, как лечилась от COVID-19. Алина рассекретила, что принимала антибиотики, витамин C и кардиомагнил.

“Из дому не выходила. Пила антибиотики. Мне хотели делать уколы, но я отказалась, потому что их боюсь... Я сдала очень много анализов, потому что коронавирус бьет по слабым местам в организме, также пила в бешеных дозах витамин С и кардиомагнил“, -

Певица добавила, что это не первый случай заболевания коронавирусом в ее семье.

“В моей семье было 2 случая заражения, один - легкая форма, другой - тяжёлая с 75% поражения легких. Когда было ужасно страшно за очень близкого человека. К счастью реаниматологи, своевременное вмешательство и правильно подобранные препараты, плюс лечение помогли“, - говорится в описании к ролику.

Позже артистка разместила еще одну публикацию, в которой призналась, о чем мечтает после борьбы с COVID-19.

“После болезни, первое что захотелось приехать в Черновцы и увидеть родных... сказать им как сильно я их люблю... и обнять каждого... хочется сейчас больше времени проводить с семьей, все остальное: работа, увлечения, хобби улетели на второй план, многое переосознаешь...“, - написала Алина Гросу.

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