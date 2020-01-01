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Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус

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Даша Ульянова сообщила в своем микроблоге, что она получила отрицательный тест на COVID-19.
Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус
Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус
https://www.instagram.com/dasha_ulyanovaa/

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Победительница 10 сезона телепроекта «Холостяк» Даша Ульянова рассказала в соцсетях, что получила отрицательный ПРЦ-тест.

Радостную новость гимнастка сообщила на своей странице в Instagram.

Я здорова. Уже несколько дней чувствую себя хорошо. Сдала тест и очень надеялась на подтверждение моего выздоровления. И вуаля – сегодня я получила отрицательный тест, – написала Даша Ульянова.

Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус
Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус
https://www.instagram.com/dasha_ulyanovaa/
Блогер призналась, что ей посчастливилось переболеть коронавирусом в легкой форме. Также красотка обратилась к своим подписчикам:

Благодарю вас, что были со мной, что поддерживали. Очень рада, что перенесла вирус в достаточно легкой форме (температура и слабость были недолго). Вам желаю здоровья, берегите себя.

Кроме этого, девушка поделилась свежими фотографиями с похода в ресторан. Посвежевшая «холостячка» для вечернего променада выбрала черные высокие ботфорты, облегающие кожаные шорты и стильную водолазку. К своему образу Даша добавила красный стеганый клатч.  

Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус
Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус
https://www.instagram.com/dasha_ulyanovaa/
Скорей всего, Даша Ульянова вышла в свет на романтический ужин с молодым человеком, Так, на одном из фото видно, что в соседнем кресле находится большая мягкая игрушка – медвежонок. Возможно, это презент от таинственного спутника. 

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк, пандемия, коронавирус, COVID-19
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Источник: Ivonа bigmir)net

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