Горячая «холостячка» Даша Ульянова поделилась, как она перенесла коронавирус
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Победительница 10 сезона телепроекта «Холостяк» Даша Ульянова рассказала в соцсетях, что получила отрицательный ПРЦ-тест.
Радостную новость гимнастка сообщила на своей странице в Instagram.
Я здорова. Уже несколько дней чувствую себя хорошо. Сдала тест и очень надеялась на подтверждение моего выздоровления. И вуаля – сегодня я получила отрицательный тест, – написала Даша Ульянова.
Благодарю вас, что были со мной, что поддерживали. Очень рада, что перенесла вирус в достаточно легкой форме (температура и слабость были недолго). Вам желаю здоровья, берегите себя.
Кроме этого, девушка поделилась свежими фотографиями с похода в ресторан. Посвежевшая «холостячка» для вечернего променада выбрала черные высокие ботфорты, облегающие кожаные шорты и стильную водолазку. К своему образу Даша добавила красный стеганый клатч.
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