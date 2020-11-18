Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Очень сексуальная»: Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом

Комментариев: 2
Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом
Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом
instagram.com/cybulskaya

Читай также: «Ночевала там, где придется»: Яна Заец рассказала о трудном детстве

Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в белой кофточке с соблазнительными вырезами и велосипедках такого же цвета. Артистка приняла откровенную позу на столе, обхватив руками гипсовый бюст. Образ Оля дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах и круглой сережкой в ухе.

Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом
Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом
instagram.com/cybulskaya

Звезда очень часто радует своих фанатов не только творческими премьерами, но и личными историями и довольно пикантными кадрами.

Поклонники восхитились дерзким образом Цибульской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Крутая брюнетка».

«Горячая штучка».

«Ты просто кайф».

«Бомба-ракета».

«Обожаю тебя»

«Очень сексуальная!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.11.2020, 10:36
Оценка:  0
гость
Тупая рагулиха с обвисшими сиськами! Бычка радивиловская!
alex-zol    18.11.2020, 09:52
Оценка:  -20
alex-zol
пффф, селючий движ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь