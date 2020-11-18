«Очень сексуальная»: Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в белой кофточке с соблазнительными вырезами и велосипедках такого же цвета. Артистка приняла откровенную позу на столе, обхватив руками гипсовый бюст. Образ Оля дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах и круглой сережкой в ухе.
Звезда очень часто радует своих фанатов не только творческими премьерами, но и личными историями и довольно пикантными кадрами.
Поклонники восхитились дерзким образом Цибульской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Крутая брюнетка».
«Горячая штучка».
«Ты просто кайф».
«Бомба-ракета».
«Обожаю тебя»
«Очень сексуальная!»
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