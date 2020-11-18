«Очень сексуальная»: Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в белой кофточке с соблазнительными вырезами и велосипедках такого же цвета. Артистка приняла откровенную позу на столе, обхватив руками гипсовый бюст. Образ Оля дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах и круглой сережкой в ухе.

Оля Цибульская взорвала Сеть откровенным образом instagram.com/cybulskaya

Звезда очень часто радует своих фанатов не только творческими премьерами, но и личными историями и довольно пикантными кадрами.

Поклонники восхитились дерзким образом Цибульской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Крутая брюнетка». «Горячая штучка». «Ты просто кайф». «Бомба-ракета». «Обожаю тебя» «Очень сексуальная!»

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