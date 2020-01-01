«Ночевала там, где придется»: Яна Заец рассказала о трудном детстве

Украинская танцовщица Яна Заец поделилась с подписчиками личной историей о трудном детстве.

Яна Заец рассказала о трудном детстве instagram.com/zlayazaya_official

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Хореограф проекта «Танці з зірками 2020» Яна Заец на своей странице в Инстаграм опубликовала архивные снимки. На кадрах знаменитость запечатлена в юном возрасте с чужой женщиной, которая стала для нее мамой. Как оказалось, в возрасте 11 лет родители отправили Яну в гимнастическую школу, которая находилась в другом городе, совсем одну. Будущая телезвезда была предоставлена сама себе, несмотря на то, что в этом городе жила ее старшая сестра:

«Я училась в школе, ходила на тренировки и целый год я ночевала там, где придется. Часто, я только после тренировки узнавала, где я буду спать этой ночью».

Яна Заец рассказала о трудном детстве instagram.com/zlayazaya_official

Однако вскоре в жизни Заец появилась женщина, которая приютила ее и окутала заботой и любовью:

«Когда мне было 12 лет, одна из мамочек, имея своих дочек и мужа, уговорила свою семью принять меня на время учебы. Вот так просто, впустить постороннего ребенка в свою жизнь и стать для него второй мамой. Я чувствовала от нее такую нереальную любовь, что начала называть ее «мама Лена». Потому что она действительно стала моей второй мамой».

Поклонники остались тронуты такой душевной историей, и выразили слова поддержки в комментариях:

«История затрагивает, это очень повезло, что рядом был такой человек, это редкость». «Яна, мы гордимся Вами». «Так трогательно и искренне до слез. Счастья вашей большой и дружной семье!»

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