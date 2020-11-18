Женщина-огонь: Даша Астафьева поразила откровенным образом

Украинская певица Даша Астафьева предстала перед подписчиками в сексуальном образе.

Даша Астафьева поразила откровенным образом instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное видео. На кадрах знаменитость позирует в сексуальном наряде и призывает свою аудиторию участвовать в розыгрыше. Певица надела кофточку в сетку, которая оголяет пышный бюст артистки, корсет на талии и фатиновую юбку. Образ Даша дополнила кудрями на волосах и минимумом макияжа, с акцентом на красные губы.

Даша Астафьева поразила откровенным образом instagram.com/da_astafieva

Астафьева часто радует поклонников откровенными снимками, где без стеснения демонстрирует интимные части своего тела. На этот раз ей снова удалось удивить фанатов смелым обликом.

Фолловеры признались, что не слышали, о чем рассказывала Даша, потому что рассматривали ее соблазнительный наряд:

«Даш, а можно тебя, как приз». «Самая красивая». «Красота, как Вам идеально идет прическа, страсть». «Даша, вы огонь-женщина». «Бесподобна как всегда».

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