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Женщина-огонь: Даша Астафьева поразила откровенным образом

Комментариев: 2
Украинская певица Даша Астафьева предстала перед подписчиками в сексуальном образе.

Даша Астафьева поразила откровенным образом
Даша Астафьева поразила откровенным образом
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное видео. На кадрах знаменитость позирует в сексуальном наряде и призывает свою аудиторию участвовать в розыгрыше. Певица надела кофточку в сетку, которая оголяет пышный бюст артистки, корсет на талии и фатиновую юбку. Образ Даша дополнила кудрями на волосах и минимумом макияжа, с акцентом на красные губы.

Даша Астафьева поразила откровенным образом
Даша Астафьева поразила откровенным образом
instagram.com/da_astafieva

Астафьева часто радует поклонников откровенными снимками, где без стеснения демонстрирует интимные части своего тела. На этот раз ей снова удалось удивить фанатов смелым обликом.

Фолловеры признались, что не слышали, о чем рассказывала Даша, потому что рассматривали ее соблазнительный наряд:

«Даш, а можно тебя, как приз».

«Самая красивая».

«Красота, как Вам идеально идет прическа, страсть».

«Даша, вы огонь-женщина».

«Бесподобна как всегда».

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Теги: Даша Астафьева, фото, певица, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  18.11.2020, 11:16
Оценка:  0
ParisMA
Как престарелая "шоколадница", ужасное Фото! Ужасная прическа, Щёки - ряха поросячья! Первое фото очень красивое, но вот второе...пыпэць!
KeeSHA    18.11.2020, 10:45
Оценка:  0
KeeSHA
какое-то х*ровое ретро-порно
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