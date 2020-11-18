Женщина-огонь: Даша Астафьева поразила откровенным образом
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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное видео. На кадрах знаменитость позирует в сексуальном наряде и призывает свою аудиторию участвовать в розыгрыше. Певица надела кофточку в сетку, которая оголяет пышный бюст артистки, корсет на талии и фатиновую юбку. Образ Даша дополнила кудрями на волосах и минимумом макияжа, с акцентом на красные губы.
Астафьева часто радует поклонников откровенными снимками, где без стеснения демонстрирует интимные части своего тела. На этот раз ей снова удалось удивить фанатов смелым обликом.
Фолловеры признались, что не слышали, о чем рассказывала Даша, потому что рассматривали ее соблазнительный наряд:
«Даш, а можно тебя, как приз».
«Самая красивая».
«Красота, как Вам идеально идет прическа, страсть».
«Даша, вы огонь-женщина».
«Бесподобна как всегда».
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