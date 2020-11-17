Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками подборкой забавных фото.

Леся Никитюк рассмешила поклонников совместным снимком с Ефросининой instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в компании Маши Ефросининой на фоне стойки-вешалки, которая заполнена одеждой. Девушки выбирают вещи и примеряют их на себя, однако забавные позы и смешные подписи сразу же поднимают настроение.

Под публикацией Никитюк написала так:

«Ловите новый Стори-Сериальчик 😁».

Леся часто радует поклонников курьезными фото и видео, на этот раз ей снова удалось это сделать. Ведь фанаты остались в восторге от подборки кадров, которые превратились в целую комичную историю:

«Девочки, вы – огонь». «Смешно, в вашем стиле». «Супер!» «Круто!» «Очень смешно». «Огонь! В этот серый ноябрь позитивчик то, что нужно». «Класс! Вы красотки!»

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