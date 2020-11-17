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Леся Никитюк рассмешила поклонников совместным снимком с Ефросининой

Комментариев: 6
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками подборкой забавных фото.

Леся Никитюк рассмешила поклонников совместным снимком с Ефросининой
Леся Никитюк рассмешила поклонников совместным снимком с Ефросининой
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в компании Маши Ефросининой на фоне стойки-вешалки, которая заполнена одеждой. Девушки выбирают вещи и примеряют их на себя, однако забавные позы и смешные подписи сразу же поднимают настроение.

Под публикацией Никитюк написала так:

«Ловите новый Стори-Сериальчик 😁».

Леся часто радует поклонников курьезными фото и видео, на этот раз ей снова удалось это сделать. Ведь фанаты остались в восторге от подборки кадров, которые превратились в целую комичную историю:

«Девочки, вы – огонь».

«Смешно, в вашем стиле».

«Супер!»

«Круто!»

«Очень смешно».

«Огонь! В этот серый ноябрь позитивчик то, что нужно».

«Класс! Вы красотки!»

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Теги: Леся Никитюк, фото, телеведущая, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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БРОКЕР_666    17.11.2020, 16:25
Оценка:  +22
БРОКЕР_666
единственная норм чувиха - Алина Астровская... ну иногда и Тоха Птушкин отжигает
гость  (аноним)  17.11.2020, 16:18
Оценка:  0
гость
кто эти шкуры...?
гость  (аноним)  17.11.2020, 16:16
Оценка:  0
гость
Две прошмандовки
БРОКЕР_666    17.11.2020, 16:14
Оценка:  +22
БРОКЕР_666
как стиральная доска... ж0па меньше кулака
гость  (аноним)  17.11.2020, 16:06
Оценка:  +1
гость
Две пизды!
sansantral    18.11.2020, 02:45
Оценка:  +20
sansantral
и две жопы + два рта!
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