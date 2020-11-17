Леся Никитюк рассмешила поклонников совместным снимком с Ефросининой
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в компании Маши Ефросининой на фоне стойки-вешалки, которая заполнена одеждой. Девушки выбирают вещи и примеряют их на себя, однако забавные позы и смешные подписи сразу же поднимают настроение.
Под публикацией Никитюк написала так:
«Ловите новый Стори-Сериальчик 😁».
Леся часто радует поклонников курьезными фото и видео, на этот раз ей снова удалось это сделать. Ведь фанаты остались в восторге от подборки кадров, которые превратились в целую комичную историю:
«Девочки, вы – огонь».
«Смешно, в вашем стиле».
«Супер!»
«Круто!»
«Очень смешно».
«Огонь! В этот серый ноябрь позитивчик то, что нужно».
«Класс! Вы красотки!»
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