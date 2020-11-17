Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками жарким фото.

Санта Димопулос засветила стройные ноги в компании сексуальной подружки instagram.com/santadimopulos

Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала летний снимок. На кадре знаменитость прогуливается по побережью моря со своей очаровательной подругой. Девушки позируют в слитных купальниках, которые идеально подчеркивают их совершенные фигуры и стройные ноги. Рядом со звездой лучшая подруга – победительница конкурса красоты – Анна Андрес.

Под публикацией Санта трогательно поздравила близкого человека с Днем рождения:

«Ты особенная! Чувственная, красивая, яркая, нежная, добрая но со стержнем и сильным характером🔥 Скоро ты станешь мамой и эта новая роль для тебя откроет другие, неимоверные грани твоей личности! ❤Наслаждайся, вдохновляйся, живи и продолжай украшать этот мир! Люблю и очень скучаю 😘😘😘».

Санта Димопулос засветила стройные ноги в компании сексуальной подружки instagram.com/santadimopulos

Поклонники восхитились роскошными фигурами девушек, и рассыпались в комплиментах:

«Барби! Идеальные!» «Потрясающие!» «Две красотки». «Какие потрясающие красотки!» «Боже мой! Какие вы обе красивые».

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