Санта Димопулос засветила стройные ноги в компании сексуальной подружки
Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала летний снимок. На кадре знаменитость прогуливается по побережью моря со своей очаровательной подругой. Девушки позируют в слитных купальниках, которые идеально подчеркивают их совершенные фигуры и стройные ноги. Рядом со звездой лучшая подруга – победительница конкурса красоты – Анна Андрес.
Под публикацией Санта трогательно поздравила близкого человека с Днем рождения:
«Ты особенная! Чувственная, красивая, яркая, нежная, добрая но со стержнем и сильным характером🔥 Скоро ты станешь мамой и эта новая роль для тебя откроет другие, неимоверные грани твоей личности! ❤Наслаждайся, вдохновляйся, живи и продолжай украшать этот мир! Люблю и очень скучаю 😘😘😘».
Поклонники восхитились роскошными фигурами девушек, и рассыпались в комплиментах:
«Барби! Идеальные!»
«Потрясающие!»
«Две красотки».
«Какие потрясающие красотки!»
«Боже мой! Какие вы обе красивые».
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