Оля Цибульская засветилась на утреннем шоу в прозрачном наряде

На эфир программы "Ранок з Україною" Оля Цибульская выбрала прозрачный топ и короткие шорты.

Популярная украинская певица и ведущая музыкального канала М1 Оля Цибульская опубликовала в в Сети очередную провокационную фотографию. Звезда показала, в каком образе появилась на утреннем шоу.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка запостила кадр, где она позировала в студии программы “Ранок з Україною“ в компании ведущих Григория Германа и Марии Мельник. На снимке Оля запечатлена в откровенном образе.

Певица выбрала для эфира прозрачный белый топ в виде корсета, короткие красные шорты и короткий пиджак такого же цвета. Свой пикантный образ Цибульская дополнила длинными замшевыми сапогами на каблуке и одной серьгой. В описании к кадру знаменитость сообщила о выходе нового альбома “По барабану“.

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