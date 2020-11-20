Ирина Шейк украсила обложку немецкого культового журнала Vogue.

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Для фотосессии 34-летняя Ирина Шейк выбрала изысканное платье с откровенным декольте от Dolce & Gabbana.

Стильная съемка прошла в солнечной Италии на яхте в открытом море.

Сексуальная Ирина Шейк украсила обложку немецкого Vogue https://www.instagram.com/irinashayk/

Ключ к моему счастью – это моя семья. Я уверена, что выросла в одной из лучших семей в этом мире. Мы поддерживаем друг друга. Относимся друг к другу с любовью и заботой. Мы всегда готовы подставить плечо друг другу. Во время самоизоляции медитация мне очень помогла сосредоточиться на положительной энергии и быть благодарной за то хорошее, что дает нам Вселенная, – поделилась модель.

Известному глянцу Ирина дала откровенное интервью, где рассказала о любви к своим членам семьи и первой волне коронавируса.

Сексуальная Ирина Шейк рассказала, чем занималась на самоизоляции https://www.instagram.com/irinashayk/

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Ирина Шек призналась, что карантин дал ей возможность переосмыслить главные вещи в жизни. Также она возобновила общение со старыми знакомыми.

Кроме того, я начала по-настоящему ценить свой опыт путешествий по миру. Есть так много вещей, за которые нужно быть благодарным, – призналась звезда мировых подиумов.

Сексуальная Ирина Шейк рассказала, чем занималась на самоизоляции https://www.instagram.com/irinashayk/

Кроме этого, Шейк отметила, что мама и бабушка – это женщины, которые ее вдохновляют. Благодаря им она научилась отдавать профессии всю себя.

Я с юных лет знала, что жизнь вам ничего не даст просто так, но вы можете достичь своих целей, если будете упорно добиваться их. Моя семья значит для меня всё, это моя поддержка, и я чувствую себя глубоко привязанной к ней.

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