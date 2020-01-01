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"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото

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Узнайте, как экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос выглядела в детстве и школьные годы.
"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото
"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото
instagram.com/santadimopulos

Украинская певица, чемпионка мира по фитнесу и уже как минимум полуфиналистка “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя экс-солистка “ВИА Гры“ в разделе Сторис разместила архивные снимки, на которых показала, какой была в детстве и школьные годы.

Так, на одном из фото совсем маленькая Санта запечатлена со своими родителями - Янисом и Людмилой.  Еще на двух кадрах Димопулос снята уже во время учебы в школе. На первом фото она предстала в школьной форме, а на втором - позировала с желтыми цветами.

"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото
instagram.com/santadimopulos

"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото
instagram.com/santadimopulos

"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото
instagram.com/santadimopulos

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivonа bigmir)net

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