Узнайте, как экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос выглядела в детстве и школьные годы.

Украинская певица, чемпионка мира по фитнесу и уже как минимум полуфиналистка “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя экс-солистка “ВИА Гры“ в разделе Сторис разместила архивные снимки, на которых показала, какой была в детстве и школьные годы.

Так, на одном из фото совсем маленькая Санта запечатлена со своими родителями - Янисом и Людмилой. Еще на двух кадрах Димопулос снята уже во время учебы в школе. На первом фото она предстала в школьной форме, а на втором - позировала с желтыми цветами.

"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото instagram.com/santadimopulos

"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото instagram.com/santadimopulos

"Пантера" Санта Димопулос запостила детские фото instagram.com/santadimopulos

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