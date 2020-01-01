Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками в радостной новостью.

Читай также: Маша Ефросинина рассекретила свой ТОП-3 красавчиков среди украинских мужчин

Известный телеведущий сделал исключение для соцсетей и поделился редким фото своего сына Платона.

Дмитрий Шепелев рассказал на своей странице в Instagram, что мальчик принял участие в спортивном соревнование и получил бронзу.

Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске https://www.instagram.com/dmitryshepelev

Недавно у меня вышел спор с папой. Он очень хотел, чтобы я «организовал победу» для своего сына. Как раз с целью подчеркнуть для него самого его способности и усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо «организовать».

Также он сетует на то, что его отец предложил «организовать» победу малышу, но Шепелев был категорически против такой помощи для ребенка.

Читай также: Светлана Лобода похвасталась новым купальником

Бывший муж Жанны Фриске отмечает, что Платон растет способным ребенком и теперь в его арсенале уже есть первый победный трофей.

«Он талантливый и очень разносторонний мальчик, он обязательно проявит себя сам. Я просто должен его поддерживать и быть рядом», - ответил я. На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам - безо всяких «организовать». Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья.

Дмитрий Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова https://www.instagram.com/dmitryshepelev

Кстати, недавно Дмитрий Шепелев запостил и редкое фото со своей избранницей Екатериной Тулуповой. Пара проживает вместе с 2018 года, их дети ходили в один детский сад, там молодые люди и познакомились.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.