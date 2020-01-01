Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске

Комментариев: 0
Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками в радостной новостью.
Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске
https://www.instagram.com/dmitryshepelev

Читай также: Маша Ефросинина рассекретила свой ТОП-3 красавчиков среди украинских мужчин

Известный телеведущий сделал исключение для соцсетей и поделился редким фото своего сына Платона.

Дмитрий Шепелев рассказал на своей странице в Instagram, что мальчик принял участие в спортивном соревнование и получил бронзу.

Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске
https://www.instagram.com/dmitryshepelev
Также он сетует на то, что его отец предложил «организовать» победу малышу, но Шепелев был категорически против такой помощи для ребенка.

Недавно у меня вышел спор с папой. Он очень хотел, чтобы я «организовал победу» для своего сына. Как раз с целью подчеркнуть для него самого его способности и усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо «организовать».

Читай также: Светлана Лобода похвасталась новым купальником

Бывший муж Жанны Фриске отмечает, что Платон растет способным ребенком и теперь в его арсенале уже есть первый победный трофей.

«Он талантливый и очень разносторонний мальчик, он обязательно проявит себя сам. Я просто должен его поддерживать и быть рядом», - ответил я. На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам - безо всяких «организовать». Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья.

Дмитрий Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова
https://www.instagram.com/dmitryshepelev
Кстати, недавно Дмитрий Шепелев запостил и редкое фото со своей избранницей Екатериной Тулуповой.  Пара проживает вместе с 2018 года, их дети ходили в один детский сад, там молодые люди и познакомились.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дмитрий Шепелев, сын Жанны Фриске
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь