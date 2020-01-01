Дмитрий Шепелев опубликовал редкое фото своего 7-летнего сына от Жанны Фриске
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Известный телеведущий сделал исключение для соцсетей и поделился редким фото своего сына Платона.
Дмитрий Шепелев рассказал на своей странице в Instagram, что мальчик принял участие в спортивном соревнование и получил бронзу.
Недавно у меня вышел спор с папой. Он очень хотел, чтобы я «организовал победу» для своего сына. Как раз с целью подчеркнуть для него самого его способности и усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо «организовать».
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Бывший муж Жанны Фриске отмечает, что Платон растет способным ребенком и теперь в его арсенале уже есть первый победный трофей.
«Он талантливый и очень разносторонний мальчик, он обязательно проявит себя сам. Я просто должен его поддерживать и быть рядом», - ответил я. На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам - безо всяких «организовать». Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья.
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