Анита Луценко впервые за долгое время показала фото с мужем

Известный фитнес-тренер Анита Луценко редко делится семейными фотографиями.

Украинский фитнес-тренер и экс-ведущая шоу “Зважені та щасливі“ Анита Луценко тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако в ее аккаунтах в соцсетях можно увидеть несколько снимков ее ребенка и мужа.

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Поклонники Луценко знают, что ее дочь зовут Мия и что девочка в этом году отпраздновала 4-летие. А про любимого спортсменки совсем ничего не известно. В пятницу, 20 ноября, Анита опубликовала два кадра с супругом из осенней прогулки в Одессе. Но лица своего возлюбленного так и не показала. Мужчина позировал спинок к камере.

Анита Луценко показала фото с мужем instagram.com/anitasporty

Анита Луценко показала фото с мужем instagram.com/anitasporty

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