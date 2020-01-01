Анна Саливанчук могла развестись с мужем

Актриса Анна Саливанчук рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина», как им с супругом удалось преодолеть семейный кризис.

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Эксклюзивно «Зірковому шляху» актриса Анна Саливанчук рассказала, почему ее отношения оказались на грани разрыва и как ей удалось спасти брак с продюсером Александром Божковым.

«У нас было очень много работы, мы уделяли друг другу мало времени и всегда ссорились, – поделилась Анна Саливанчук в интервью для канала «Украина». – Это было очень трудно. И я уже думала, что надо разводиться, что мы не вытянем».

Практически все свое время супруги посвящали любимому делу, а вот отношениям – нет.

«В нашей семье главное – общаться и слышать друг друга. И если у нас не было на это времени, мы начинаем не понимать друг друга, – объяснила героиня «Зіркового шляху». – Мы на разных волнах».

К тому же кризису в их отношениях предшествовало трагическое событие. На 20 неделе у актрисы случился выкидыш.

Непонимание в семье только нарастало, поэтому супруги все-таки решили сесть и все обсудить.

«Я сказала ему: «Сейчас декабрь, а давай будем делать Льва!». Я всегда хотела Льва по гороскопу, – объяснила актриса в интервью для канала «Украина». – Муж говорит: «Давай». И вышел почти Лев. Правда, 1 сентября – это уже Дева, но должен был быть Лев».

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

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