Танці з зірками 2020: Олег Винник вернется на паркет, а участники станцуют с ведущими
В воскресенье, 22 ноября, зрителей телеканала “1+1“ ждет громкое возвращение на паркет Олега Винника, который вынужден был досрочно покинуть шоу из-за того, что заболел COVID-19. А также, впервые в истории шоу "Танці з зірками", звездные пары станцуют с ведущими проекта.
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В тринадцатом эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. В женском полуфинале четвертого сезона проекта за победу соревнуются три пары:
- Санта Димопулос и Макс Леонов
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
- Юлия Санина и Дмитрий Жук
Накануне стало известно, что один из танцев звездные пары исполнят с ведущими. Так, впервые на “Танцях з зірками“ Тина Кароль, Юрий Горбунов и ведущий балкона Олег Винник, выйдут на паркет вместе с парами. Тина Кароль с одной из пар исполнит румбу, Юрий Горбунов - квикстеп, а Олег Винник - танго.
Зрителей ждет еще один сюрприз - вместе с Олегом Винником встречать пары на балконе будет Оля Фреймут, которая хорошо известна своими “острыми“ комментариями в адрес участников и судей.
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Напомним, в это воскресенье по результатам судейского и зрительского голосования, одна пара покинет шоу в шаге от финала.
С кем именно из ведущих будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто займет четвертое судейское кресло, и кто станет спецгостями вечера, станет известно в ближайшее время.
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