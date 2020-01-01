Узнайте, чем еще будет удивлять полуфинал шоу "Танці з зірками 2020".

Танці з зірками 2020: Олег Винник вернется на паркет, а участники станцуют с ведущими Пресс-служба

В воскресенье, 22 ноября, зрителей телеканала “1+1“ ждет громкое возвращение на паркет Олега Винника, который вынужден был досрочно покинуть шоу из-за того, что заболел COVID-19. А также, впервые в истории шоу "Танці з зірками", звездные пары станцуют с ведущими проекта.

Читай также: «Мы не покинули шоу»: Сергей Мельник сделал неожиданное заявление

В тринадцатом эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. В женском полуфинале четвертого сезона проекта за победу соревнуются три пары:

Санта Димопулос и Макс Леонов

Санта Димопулос и Макс Леонов Пресс-служба

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк Пресс-служба

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Юлия Санина и Дмитрий Жук Пресс-служба

Накануне стало известно, что один из танцев звездные пары исполнят с ведущими. Так, впервые на “Танцях з зірками“ Тина Кароль, Юрий Горбунов и ведущий балкона Олег Винник, выйдут на паркет вместе с парами. Тина Кароль с одной из пар исполнит румбу, Юрий Горбунов - квикстеп, а Олег Винник - танго.

Тина Кароль Пресс-служба

Олег Винник Пресс-служба

Зрителей ждет еще один сюрприз - вместе с Олегом Винником встречать пары на балконе будет Оля Фреймут, которая хорошо известна своими “острыми“ комментариями в адрес участников и судей.

Ольга Фреймут Пресс-служба

Читай также: Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова рассекретила свой основной источник дохода

Напомним, в это воскресенье по результатам судейского и зрительского голосования, одна пара покинет шоу в шаге от финала.

С кем именно из ведущих будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто займет четвертое судейское кресло, и кто станет спецгостями вечера, станет известно в ближайшее время.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: