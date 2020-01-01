Санта Димопулос слила в Сеть личную переписку с Надеждой Мейхер
Участницы проекта “Танці з зірками“, бывшие солистки группы “ВИА Гра" Санта Димопулос и Надежда Мейхер доказали, что являются конкурентками только на паркете. В реальной жизни у артисток прекрасные отношения.
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Так, недавно в Инстаграм-Сторис Димопулос удовлетворила просьбу одной из подписчиц. Девушка попросила, чтобы певица показала переписку с Мейхер. Санта разместила скриншот ее с Надей чата в телеграме. В опубликованном отрывке участницы “Танців з зірками 2020“ обсуждали совместные репетиции.
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