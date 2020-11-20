Владимир Остапчук откровенно рассказал об общении с экс-супругой

Ведущий шоу «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук эксклюзивно в программе «Зірковий шлях» признался, почему не хотел делать свой развод публичным и из-за чего сейчас экс-супругам не удается прийти к согласию.

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Владимир Остапчук и Елена Войченко были в браке 12 лет, но в прошлом году пара развелась. Делать эту историю публичной мужчина отнюдь не хотел, но все сложилось по-другому.

«К сожалению, в нашем случае свидетелями этой истории стала вся страна. Когда мы разошлись в августе прошлого года, я сразу сказал: «Давай, не станем это выносить, потому что прежде всего от этого пострадают дети». Мне и сейчас об этом очень сложно говорить. Я ни одного плохого слова в ее сторону не сказал. Потому что понимаю, что от этого будут страдать дети и их психика», – убежден ведущий оригинального шоу «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук с сыном пресс-служба

«У нас есть дети и всегда будут, поэтому, конечно, я уже год с небольшим стараюсь постоянно наладить отношения. Для меня вообще было бы идеально, если бы у нас никаких споров по этому поводу не было, чтобы мы нормально общались. Сейчас это не удается. Мне странна одна вещь, потому что я поступил честно, когда пришел и сказал, что мы не можем склеить эти отношения. Мы много раз пытались. Но после каждого раза у нас 2-3 недели – снова сбой», – откровенно рассказал ведущий канала «Украина» в программе «Зірковий шлях».

Владимир отмечает, что они с Еленой неоднократно пытались спасти брак, но им это не удалось. По словам Остапчука, сейчас он всячески пытается улучшить общение с бывшей женой.

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Сейчас Владимир не может видеться с дочерью Эмилией и сыном Эваном так часто, как этого хотел бы. Остапчук говорит, что бывшая жена не дает ему такой возможности, поэтому он обратился в суд с просьбой установить график посещения детей.

Владимир Остапчук с дочкой пресс-служба

Напомним, Владимир Остапчук будет вести грандиозный проект «МАСКА» на телеканале «Украина». Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

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