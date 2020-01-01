Блондинка без бровей: Анджелина Джоли шокировала новым образом для фильма

В Сеть слили кадры из фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", где Анджелина Джоли перевоплотилась в образ Королевы Червей.

Уже в следующий четверг, 26 ноября, в кинопрокат выйдет новый фильм со знаменитой голливудской актрисой Анджелиной Джоли. 45-летняя кинозвезда сыграла Роуз Литтлтон фильме “Питер Пэн и Алиса в стране чудес“.

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Однако выяснилось, что Джоли исполнила в картине еще одну роль. В Сеть слили кадры из ленты, где Анджелина предстала в образе Королевы Червей. Артистку сложно узнать из-за грима. На свежих снимках актриса позировала без бровей и со светлым париком.

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